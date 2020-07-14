東森購物「台中專區」2周逾千萬人瀏覽　盧秀燕：超前部署成績亮眼

▲盧秀燕說，台中購物節和台灣燈會原本都不被看好，後來證明成效都很好。（圖／記者鄧木卿攝）

台中記者鄧木卿／台中報導

台中市政府經濟發展局14日專案報告台中購物節活動成效，由於疫情影響，民眾改變消費習慣，使用電子商務大幅成長，今年與東森購物合作開設「台中專區」，短短2周已有逾千萬人瀏覽，登錄金額也超過5億元，市長盧秀燕表示，去年首屆台中購物節不被外界看好，今年碰上疫情以及台灣燈會都被看衰，事實證明，因為超前部署，成績都很好。

經發局長張峯源表示，台中購物節從7月1日推出至今，因為民眾一改過去到實體店家的消費習慣，加上市府與財政部系統串接，民眾綁定購物節App雲端發票載具，到店家消費即自動匯入金額，累計抽獎次數，因此登錄金額已超過5億元，其中雲端發票已超過14萬張登錄，累計金額4300萬元。

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張還說，今年與東森購物合作開設「台中專區」，目前瀏覽人數已突破千萬人，去年有2萬家優惠店家加入，今年目標是3萬家，如今實體店家加上電商，才開跑2周就已經3.7萬家，可望帶來近2百億的經濟效益。

盧秀燕說，即使疫情期間，市府仍然全力籌辦第2屆台中購物節，等到6月大解封之後，購物節接著在7月開辦，再加上政府實施3倍券，以及今年加入東森電子商務平台，配合得剛剛好，一切都是由於市府的超前部署。

盧以自身是典型職業婦女為例，她經常透過線上採買家庭日用品，如今電子商務有台中專區，一樣要買衛生紙，當然到台中專區去買，因為有中豪宅、汽車、機車和現金的機會，此外，去年被質疑APP不好用，今年不但有11萬多人下載，在熱門排行和旅遊類排行都是第一名。

不過，盧也坦承，目前還存有發票登錄驗證2天的等待期，民眾都希望消費後，能盡早可以參加抽獎，晚個一天，就少了一次中獎機會。

盧秀燕最後語氣自豪說，去年剛辦台中購物節，議員和外界都不看好，結果去年蠻成功的，有25億元的登錄金額，20萬人下載APP，今年碰到疫情，一樣有很多人對市府更沒信心，更看衰，結果沒想到才2個禮拜，成效比預期的還好。

台灣燈會亦是如此，她說，這兩大活動，大家一路都不看好，議員一再質詢，都說不會成功，3年籌備台灣燈會都辦不好了，10個月怎麼會辦好？結果今年台灣燈會吸引1千多萬人次參觀，空前的成功，幾乎沒什麼負評，因此她勉勵市府同仁，對於購物節不能自滿，要再加油。

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