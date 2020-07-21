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盧秀燕術後首PO照：最快時間返市政工作　25分鐘吸引近4千人按讚加油分享

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▲盧秀燕PO出病房照，感謝大家關心，她會很快回到市政，為台中繼續打拚。（圖／盧秀燕臉書）

▲盧秀燕PO出病房照，感謝大家關心，她會很快回到市政，為台中繼續打拚。（圖／盧秀燕臉書）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕上周（15日）因髖關節舊疾，住院開刀治療，術後一切良好，已經可以坐起，並在旁人協助下下床，21日PO出她在病床上的照片，也向關心她的市民朋友報平安，她會在醫生評估同意後、最快時間出院，持續為台中打拚，文章一出，25分鐘已吸引近4千人按讚加油，逾千人留言希望早日康復。

盧秀燕因為髖關節長期疼痛，平常都以止痛藥或物理方式缓和，為了一勞永逸根本治療，在醫生建議下，決定請假手術，15日上午開刀，手術順利成功，預計請假10天，其職務由黃國榮副市長代理。

盧秀燕已住院1周，病情一直受到外界關注，但因為正值防疫期間，為遵守防疫相關規定；亦避免太多人訪視造成醫院困擾，因此她婉謝外界探視慰問。

盧秀燕上午主動在臉書PO出自己的病房照表示，「大家早安！從上週三到今天，秀燕已經住院治療快一個禮拜，現在是手術後的療養期，傷口癒合情形比預期好，已經可以坐起，並在旁人扶持協助下下床。」

「這段時間，好多市民朋友的慰問，謝謝大家關心與祝福！因為醫院尚未開放探病，仍請多包涵」，「秀燕會在醫生的評估同意後，以最快的時間回到市政工作，持續為台中打拚！」

文末還附註，剛開完刀氣色比較不好，有請小編幫我用美顏APP修圖，看起來更有精神一點。

盧的感謝文po出46分鐘，約2760秒，已經破5千個讚和1千則留言，等於「市民秒回」，市民都留言表達不捨，更祝福盧市長早日康復。

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