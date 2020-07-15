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台中購物節聯手東森購物　8倍東森幣限時回饋、滿500元再抽千萬豪宅

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▲▼東森購物台中購物節限量農特產禮盒，盧秀燕，王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲台中市長盧秀燕（左3）化身一日購物專家，上購物台搶先宣傳2020台中購物節，並與東森購物董事長王令麟（右2）、購物天后斯容（右3）開賣台中農特產大禮包。（圖／記者徐文彬攝）

記者洪菱鞠／台北報導

後疫情時代來臨，為刺激消費拚振興，台中市政府推出為期2個月的「2020台中購物節」，自7月強勢開跑，除擴大規模、增加實體店家數量，更首次結合電商平台，與東森購物共同聯手規劃「台中專區」，台中吃喝玩樂在線上也能一次滿足。台中市長盧秀燕表示，除了振興三倍券搭配台中購物節使用最划算，即日起至8/31(一)，只要在台中消費滿500元或在東森購物「台中專區」消費，於台中購物節App登錄發票後，就有機會抽千萬精品豪宅與百萬獎金，獎品總價超過2千萬元。

東森購物響應2020台中購物節，不僅於6月初邀請盧秀燕化身一日購物專家搶先宣傳，並與東森購物董事長王令麟、購物天后斯容開賣台中農特產大禮包， 買氣好到1,000組在40分鐘銷售一空，現在東森購物網再推出「台中專區」，限時嚴選玩樂購物、觀光旅遊、私房美食及當令優質農特產品，規劃6大主題，精選逾百樣優質商品，消費者只要在家動動手指一鍵下單，就能輕鬆把台中最夯的在地名產搬回家，最高還可享東森幣折抵20%，此外，至7/20晚間23:59止，於東森購物「玩樂購物，一應俱全」主題購買指定商品，更可享8%東森幣加碼回饋，登錄發票還可獲得抽獎機會。

台中購物節聯手東森購物,盧秀燕（圖／東森購物提供）

▲盧秀燕感謝東森購物強力助攻推廣2020台中購物節，也歡迎所有消費者來台中親自消費體驗。（圖／東森購物提供）

第2屆台中購物節以「好吃！好玩！好買！好划算！好生活！」作為主旨，透過台中市府與東森購物聯手推廣，將台中的美食、美景、好玩、好物介紹給更多人，例如台中麗寶樂園門票、林酒店、第二市場超夯人氣伴手禮坂神本舖長崎蛋糕與鹿港名產泰興梅餅等，都能在東森購物網購買到。盧秀燕也感謝東森購物強力助攻推廣，歡迎所有消費者來台中親自消費體驗，一定會玩得很開心、吃得開心、買得開心，購物節更提供千萬豪宅的最大獎要讓大家「住得開心」！

今年2020台中購物節抽獎商品總價值超過2千萬，包括天天抽電動機車、週週抽10萬現金、雙週抽汽車，8/8父親節更有首波百萬現金大放送，8月底活動最後更將掀起高潮，抽出千萬精品豪宅幸運得主。購物節集結線上線下全通路，消費者不論是在台中市或是在東森購物「台中專區」消費，消費金額累計滿500元即可掃描發票，登錄台中購物節App即可參加抽獎，讓筆筆消費都是驚喜。

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