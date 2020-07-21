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校園遊戲器材僅2成符合規範　教長不忍孩子無法玩：投入27億改善

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▲嘉縣各國小進行環境消毒。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲潘文忠表示，校園遊戲器材只有2成符合規範。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者許展溢／台北報導

教育部長潘文忠今（21日）出席在台南舉行的全國教育局處長會議提到，全台中小學遊戲器材符合規範的僅2成，已獲行政院27億經費，要在最短時間投入改善，預計111年夏天前完成。

潘文忠說，衛福部在106年修正「兒童遊戲場設施安全管理規範」，教育部跟地方了解後發現，全台1900多所小學和800多所附設公立幼兒園，其中很多學校普遍性都需要適應新規範，尤其看到有學校將遊戲設施用黃線圍起來，小孩子想玩又不能，覺得「相當不忍」。

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潘文忠表示，目前只有20％的校園遊戲器材符合規範，不一定是器材，有的是空間、距離、地墊不足等問題，遊戲器材對孩子成長非常重要，會用最短時間幫助各校調整、更新到符合規範，改善遊戲器材國小編列21億，公幼6億，經費獲行政院專案支持，希望在111年夏天前完成改善。

▲▼教育部長潘文忠。（圖／教育部提供）

▲潘文忠說，看到小孩想玩遊樂設施卻不能玩，覺得很不忍。（圖／教育部提供）

另外，外界長期呼籲落實不適任教師淘汰機制。教育部表示，已修正「教師法」及其相關子法，責成主管機關成立「教師專業審查會」，協助學校處理不適任教師相關案件。另為鼓勵各級學校教師進修及研究，教育部修正發布「教
師進修研究等專業發展辦法」，建立多元進修、研究等專業發展制度及獎勵措施，強化教師專業發展知能。

潘文忠指出，十二年國教課綱將引領台灣教育走向下一個階段，尤其是「彈性學習課程」的規劃與設計，學校可結合教育願景、地區特色及學生需求，融合戶外教育、閱讀素養、國際教育等議題，採探索體驗、專題探究、實作實驗、社區服務學習、公民實踐、學習策略、小論文研究等方式，規劃跨領域統整性主題的彈性學習課程，提升學生學習興趣，使學生成為學習的主人。

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