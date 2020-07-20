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台大籲儘速開放陸生入境！指揮中心回應了

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中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者邱茀濱／綜合報導

台灣截至目前開放19個低風險國家、地區應屆畢業生返台，但名單卻沒有包含陸生。台大校方對此指出，依據WHO的數據顯示，大陸（含港澳）在過去14天，新增的病例都比日本、新加坡及澳洲少，因此呼籲政府儘速開放陸生返台。中央流行疫情指揮中心今（20）日回應了。

台大20日發新聞稿指出，過去14天的新冠肺炎新增確診案例，日本約為5,100名，新加坡超過2,900名，澳洲亦近3,000名，但這三個國家都被列入「中低感染風險」地區。但在此同時，大陸地區（含港澳）確診人數僅630餘名，遠低於前述地區，因此呼籲政府比照中低風險國家的條件，儘速開放陸生回台就學。

請繼續往下閱讀...

據《中廣新聞網》報導，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥對此表示，站在防疫的角度，指揮中心要求境外生返台必須遵守居家檢疫14天，但並無侷限國籍。

報導稱，莊人祥表示，中國的檢疫量和疫情本來就比較不透明，且開放境外生返台也不一定是限制在「低風險」或「中低風險」國家內，「所以要開放的國家跟年級的話，由教育部決定」。

事實上，台大強調，學校關心所有學生的學習、就業以及未來前途，因此呼籲政府亦以學生的學業與前途為念，能比照中低感染風險地區的學生返台條件，儘速開放陸生回台就學，讓他們得以完成學業。若能開放，宜快不宜遲，以便學生能儘速規劃返台，學校亦能早做準備，確保校園與社區健康安全。

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