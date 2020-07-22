　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雙城論壇今登場鎖定「疫後治理」　台北連線上海選擇「思科」視訊

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼2020台北-上海城市論壇流程及雙城論壇主視覺。（圖／北市府提供）

▲2020雙城論壇主視覺。（圖／北市府提供）

記者蘇晏男／台北報導

2020台北上海城市論壇（雙城論壇）22日舉行，不過受到新冠肺炎影響，今年不僅首度以視訊會議進行，行程也從過往的3天，縮減至1天完成，而主題則定為「疫後城市治理」。另外，面對外界關注的通訊軟體部分，北市府21日透露採用總部設在美國加州矽谷的思科系統（Cisco Systems）。

自2010年時任台北市長郝龍斌首度於北市舉辦雙城論壇後，雙方便維持一年台北、一年上海舉辦的模式至今，不過由於我國因新冠肺炎影響，仍實施邊境管制，因此改採視訊方式進行，而時間及地點，訂在22日上午9時半至下午3時整於台北晶華酒店舉辦。

▲柯文哲結束2019年雙城論壇返國。（資料照／記者林敬旻攝）

▲柯文哲結束2019年雙城論壇返國。（資料照／記者林敬旻攝）

據北市府規劃，台北市長柯文哲與上海市長龔正將先後致詞，為活動開序，接著，由北市副市長黃珊珊演講完「改變成真，挑戰疫災，創建台北的新價值」後，上海副市長宗明則接續演說「堅持人民至上，統籌推進疫情和經濟發展」。

這次雙城論壇主題分成衛生醫療、產業經濟、智慧交通、區域治理等4個分論壇，其中，衛生醫療將會談到新冠肺炎的相關議題，例如雙方醫療體系應對差異、集中隔離檢疫政策等。

柯文哲日前談到雙城論壇時表示，有交流才有善意、有善意才有交流，當然兩岸之間一定有各自堅持的地方，所以用5個互相處理，「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作，遇到困難可以互相諒解，可以把它處理過去」。

▲北市府發言人周台竹。（圖／記者徐斌慎攝）

▲北市府發言人周台竹。（圖／記者徐斌慎攝）

面對外界關注視訊設備部分，北市府發言人周台竹21日指出，經與上海方協調後，決定採用總部設在美國加州矽谷的思科系統；至於選擇思科的原因，他則解釋，「這等於是消去法」，雙邊不願意、有政治顧慮或是其他考量的會剔除，後來決定思科，雙方都沒有反對的意見，公司產品有相當程度的可靠性。

而針對此次出席名單有誰，周台竹指出，我方代表有柯文哲、黃珊珊、副市長蔡炳坤、秘書長陳志銘等，上海方則除龔正、宗明外，尚有兩位官員出席，但他沒辦法代表其他人說明，僅能說他們也是在上海市擔任重要職務。周台竹還說，北市邀請名單產官學都有，交流範圍蠻廣。

至於龔正的來歷為何？其實，曾任山東省長的龔正，今年3月19日才調任至上海市擔任副書記，並於同月23日改任上海副市長、代理市長，而經21日上海市十五屆人大第四次會議的決議，龔正正式「去代轉正」。

此外，據悉龔正為大陸海關系統、浙江、山東省地方官員出身，雖對台灣應不至於陌生，但與過往交流較為頻繁，甚至曾來過台灣的上海方沙海林、應勇、周波等「知台派」有些許差異，也成為此次雙城論壇的新看點。

▼2019上海雙城論壇，柯文哲與前時任上海市長應勇合影留念。（資料照／記者宋良義攝）

▼2019上海雙城論壇，柯文哲與前時任上海市長應勇合影留念。（圖／記者宋良義攝）

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！醫秒回：招式很多喔
台南「7年輕男女」保時捷停門口　開門丟2坨就走！老闆氣瘋
極品特戰女兵私照流出！正面炸「刺青美胸」引暴動　軍方回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

雙城論壇今登場鎖定「疫後治理」　台北連線上海選擇「思科」視訊

疫情失控！「全球一天內死了7,630人」王浩宇酸：台灣人卻還在吵塑膠套

總統府「電梯上上下下」傳鬧鬼！北市府回應了　4點反擊打臉

「我們差點就沒有高鐵」　王浩宇痛批：馬英九曾說高鐵是廢鐵還拒搭

李眉蓁涉論文抄襲　地方啟動追查...憂慮爆棚劍指江啟臣

台灣未實施新冠普篩！張益贍：國際因此未對台開放邊境

外交部感謝巴拉圭總統拒絕與大陸建交：將持續深化雙方關係

AIT處長會晤林錫耀　民進黨：此時為台美關係最緊密時刻

柯文哲續辦雙城論壇　「堅持兩岸交流」拚2024選總統的成績單

獨家曝光／民眾黨員大會Logo長這樣　拚5千黨員出席熬過滅黨

Yamy遭惡毒羞辱「超級醜、娘炮」！　公司老闆號召員工公審：沒人喜歡妳

《我的婆婆》鍾欣凌抱兒遺物心碎痛哭　淪落到住青年旅舍...一醒來嚇死

偷吃雞絲麵怕破功！跑1小時抵掉　蔡哥挑戰7天吃全家蛋白纖食餐

鄧紫棋「飆高音+使用器材練核心」　凌晨在健身房唱《來自天堂的魔鬼》

Yuri突被Cue表情超真實XD　「用屁股脫對方襪子」逆轉勝！

太會敲...攤商秒改規則「不給玩」！　他夜市怒譙：做生意哪有在唬爛的

2歲萌妹「首次衝浪」就站穩10秒　超強運動天分...網：收下我的膝蓋

相守78年...94歲翁忍淚道別愛妻　拿手電筒看清「最後一面」逼哭網

正宮林咚咚告雪碧...開庭前通姦除罪化　和老公沒離婚又沒錢「考慮撤告」

巨大化！挑戰製作50倍大口香糖　超狂復刻成品連味道都完美還原

雙城論壇今登場鎖定「疫後治理」　台北連線上海選擇「思科」視訊

疫情失控！「全球一天內死了7,630人」王浩宇酸：台灣人卻還在吵塑膠套

總統府「電梯上上下下」傳鬧鬼！北市府回應了　4點反擊打臉

「我們差點就沒有高鐵」　王浩宇痛批：馬英九曾說高鐵是廢鐵還拒搭

李眉蓁涉論文抄襲　地方啟動追查...憂慮爆棚劍指江啟臣

台灣未實施新冠普篩！張益贍：國際因此未對台開放邊境

外交部感謝巴拉圭總統拒絕與大陸建交：將持續深化雙方關係

AIT處長會晤林錫耀　民進黨：此時為台美關係最緊密時刻

柯文哲續辦雙城論壇　「堅持兩岸交流」拚2024選總統的成績單

獨家曝光／民眾黨員大會Logo長這樣　拚5千黨員出席熬過滅黨

宜蘭秘境「牛奶海域」涮涮涮！千隻海豚連線1公里絕美躍水　船員看到尖叫

美防長痛批：中國奪島演習「破壞台海穩定」　將持續對台軍售

跟藍可兒事件一樣怪異！女子凌晨從床上失蹤　監視器只拍到「半身人」

女客人留1星評價！爆壽司店老闆「肉搜臉書」　凌晨狂打電話

清潔隊員上班鼓吹連署罷免「鳳山區市議員」　高市將職工考核議處

盤點5間高質感泰國包包　冰滴藍、奶油白新款全是夯色，價格卻不貴

解放軍在永興島部署8架戰機？陸外交部沒證實　僅32字冷回

汐止熊貓外送員打架！2人現場「比劃功夫」　民眾目睹傻眼

3家米其林一星餐廳提供酒譜　WAT推出瓶裝佐餐系列雞尾酒

日本神盾艦船員染疫　延後前往環太平洋軍演

每天被擼好羨慕！幼稚媽挑釁爭寵 求老公搔下巴...橘貓狂抗議抱怨

政治熱門新聞

王浩宇痛批：我們差點差點就沒有高鐵

總統府電梯上上下下！市府4反擊回應了

全球疫情失控！王浩宇狠酸：台灣還在吵塑膠套

李眉蓁涉論文抄襲　地方啟動追查...憂慮爆棚劍指江啟臣

雙城論壇今登場鎖定「疫後治理」　台北連線上海選擇「思科」視訊

獨／民眾黨員大會Logo曝光　拚5千黨員出席熬過滅黨

李眉蓁被控論文抄襲　中山大學正式回應了

快訊／王世堅批三倍券「好笨好慢好浪費」　蘇貞昌回應了！

ET民調／兩岸若爆發衝突　40.9％願意上戰場

女兵步槍射擊緊貼覘孔　退伍弟兄：打一發眼球可能爆掉

吳益政爆：韓請假選總統我很開心　「他根本不管市政」

張益贍：國際因此未對台開放邊境

AIT處長會晤林錫耀　民進黨：此時為台美關係最緊密時刻

外交部感謝巴拉圭拒絕與大陸建交

更多熱門

相關新聞

柯文哲續辦雙城論壇　「堅持兩岸交流」拚2024選總統的成績單

柯文哲續辦雙城論壇　「堅持兩岸交流」拚2024選總統的成績單

2020雙城論壇將在22日登場。受到新冠疫情影響，今年規模縮小，不只上海方改以視訊與會不會來台，流程也由過去的三天精減為一天結束。儘管舉辦規模不如以往，但台北、上海兩市堅持舉辦，是疫情爆發以來兩岸唯一且首次的官方交流，仍具有象徵意義；尤其柯文哲有意2024總統大位，堅持兩岸交流將是柯最好的成績單。

形象調查官驚豔全場！小林志玲+全大運美少同喊：加我

形象調查官驚豔全場！小林志玲+全大運美少同喊：加我

獨／民眾黨員大會Logo曝光　拚5千黨員出席熬過滅黨

獨／民眾黨員大會Logo曝光　拚5千黨員出席熬過滅黨

柯文哲擬撤換建管處長

柯文哲擬撤換建管處長

雙城論壇拒公開名單？北市回應了

雙城論壇拒公開名單？北市回應了

關鍵字：

柯文哲黃珊珊雙城論壇龔正思科

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！

影／生前是外送員！彰化單親爸攜3子女燒炭輕生

快訊／單親爸帶3孩子燒炭自殺！

慎入！男生走廊後仰跳投…下秒翻出欄杆墜樓

「變頻冷氣買大一級」吹才涼？他：錯誤觀念

初次諮詢就激戰！律師搞大人妻肚遭停職半年

媽媽確診住院　兒子每晚爬窗守候

大學生錢進股市勇玩當沖　社群平台分享心得教學

台中三屍凶宅住戶全跑！三溫暖9萬急售　房仲說話了

極品特戰女兵私照流出！軍方回應了

外送員買雞排遭打　討54萬只判賠1萬

即／大樂透1.3億、今彩539　全開在桃園蘆竹

老公准許解放「別跟我爸就好」！人妻3縣市玩翻

他跟下地下道　結果趴10m水面雙亡

7男女保時捷停門口　她竟開門丟2坨就走

更多

最夯影音

更多
Yamy遭惡毒羞辱「超級醜、娘炮」！　公司老闆號召員工公審：沒人喜歡妳

Yamy遭惡毒羞辱「超級醜、娘炮」！　公司老闆號召員工公審：沒人喜歡妳
《我的婆婆》鍾欣凌抱兒遺物心碎痛哭　淪落到住青年旅舍...一醒來嚇死

《我的婆婆》鍾欣凌抱兒遺物心碎痛哭　淪落到住青年旅舍...一醒來嚇死

偷吃雞絲麵怕破功！跑1小時抵掉　蔡哥挑戰7天吃全家蛋白纖食餐

偷吃雞絲麵怕破功！跑1小時抵掉　蔡哥挑戰7天吃全家蛋白纖食餐

鄧紫棋「飆高音+使用器材練核心」　凌晨在健身房唱《來自天堂的魔鬼》

鄧紫棋「飆高音+使用器材練核心」　凌晨在健身房唱《來自天堂的魔鬼》

Yuri突被Cue表情超真實XD　「用屁股脫對方襪子」逆轉勝！

Yuri突被Cue表情超真實XD　「用屁股脫對方襪子」逆轉勝！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面