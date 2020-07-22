雙城論壇今登場鎖定「疫後治理」　台北連線上海選擇「思科」視訊

▲2020雙城論壇主視覺。（圖／北市府提供）

記者蘇晏男／台北報導

2020台北上海城市論壇（雙城論壇）22日舉行，不過受到新冠肺炎影響，今年不僅首度以視訊會議進行，行程也從過往的3天，縮減至1天完成，而主題則定為「疫後城市治理」。另外，面對外界關注的通訊軟體部分，北市府21日透露採用總部設在美國加州矽谷的思科系統（Cisco Systems）。

自2010年時任台北市長郝龍斌首度於北市舉辦雙城論壇後，雙方便維持一年台北、一年上海舉辦的模式至今，不過由於我國因新冠肺炎影響，仍實施邊境管制，因此改採視訊方式進行，而時間及地點，訂在22日上午9時半至下午3時整於台北晶華酒店舉辦。

▲柯文哲結束2019年雙城論壇返國。（資料照／記者林敬旻攝）

據北市府規劃，台北市長柯文哲與上海市長龔正將先後致詞，為活動開序，接著，由北市副市長黃珊珊演講完「改變成真，挑戰疫災，創建台北的新價值」後，上海副市長宗明則接續演說「堅持人民至上，統籌推進疫情和經濟發展」。

這次雙城論壇主題分成衛生醫療、產業經濟、智慧交通、區域治理等4個分論壇，其中，衛生醫療將會談到新冠肺炎的相關議題，例如雙方醫療體系應對差異、集中隔離檢疫政策等。

柯文哲日前談到雙城論壇時表示，有交流才有善意、有善意才有交流，當然兩岸之間一定有各自堅持的地方，所以用5個互相處理，「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作，遇到困難可以互相諒解，可以把它處理過去」。

▲北市府發言人周台竹。（圖／記者徐斌慎攝）

面對外界關注視訊設備部分，北市府發言人周台竹21日指出，經與上海方協調後，決定採用總部設在美國加州矽谷的思科系統；至於選擇思科的原因，他則解釋，「這等於是消去法」，雙邊不願意、有政治顧慮或是其他考量的會剔除，後來決定思科，雙方都沒有反對的意見，公司產品有相當程度的可靠性。

而針對此次出席名單有誰，周台竹指出，我方代表有柯文哲、黃珊珊、副市長蔡炳坤、秘書長陳志銘等，上海方則除龔正、宗明外，尚有兩位官員出席，但他沒辦法代表其他人說明，僅能說他們也是在上海市擔任重要職務。周台竹還說，北市邀請名單產官學都有，交流範圍蠻廣。

至於龔正的來歷為何？其實，曾任山東省長的龔正，今年3月19日才調任至上海市擔任副書記，並於同月23日改任上海副市長、代理市長，而經21日上海市十五屆人大第四次會議的決議，龔正正式「去代轉正」。

此外，據悉龔正為大陸海關系統、浙江、山東省地方官員出身，雖對台灣應不至於陌生，但與過往交流較為頻繁，甚至曾來過台灣的上海方沙海林、應勇、周波等「知台派」有些許差異，也成為此次雙城論壇的新看點。

▼2019上海雙城論壇，柯文哲與前時任上海市長應勇合影留念。（資料照／記者宋良義攝）