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獨家曝光／民眾黨員大會Logo長這樣　拚5千黨員出席熬過滅黨

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▲▼民眾黨員大會主視覺。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨員大會主視覺。（圖／民眾黨提供）

記者陳家祥／台北報導

台灣民眾黨首次黨員大會將在8月2日登場，但出席人數遠不到安全門檻，為此黨部也將報名時間延期到27日才截止；黨主席柯文哲也對內下令，從立委到幕僚、志工等動起來，盡最全力催出黨員。而黨員大會的視覺設計也曝光，主打「眾力一擊」，設計年輕活潑，盼集眾人之力，一次就讓黨員大會成功，讓民眾黨可以順利進入下個階段。

延長報名時間　拚5千出席黨員

面對滅黨危機，柯文哲表示，目前主要透過4種方法聯絡黨員，包括email、電話、簡訊、實體信，通常電話1次打不通再多打2次，至少會打3通找不到人才會放棄。柯也說，每個立委都有責任區，要分工合作，盡最大力量把黨員催出來，「有呼喚就有感情，人也是感情動物，你有拜託他就比較容易來」。

柯文哲也直言，目前人數還不夠，所以才延期（報名截止），「不擔心就不會延期，開不成就慘了，滅黨」。據了解，截至21日上午10點，報名出席人數達3091人、委託書回傳1883份，但黨部不敢大意，考量實際出席率，報名人數要到5000人才算「安全門檻」，因此仍會不斷宣傳盼更多黨員報名參加。

而為了讓黨員大會成功，立委蔡壁如也跳下來親自打電話，同時也趁下鄉的機會拜訪黨員；蔡笑說，常有黨員接到電話非常驚訝，以為是詐騙，還反問「你確定你是蔡壁如？」蔡壁如表示，通常10通電話有約一半會說要出席或是寄委託書，有信心黨員大會開得成。

▲台灣民眾黨黨主席柯文哲出席台灣民眾黨創黨大會。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣民眾黨去年風光創黨、2020成功進軍立院，如今卻陷生存保衛戰。（圖／記者林敬旻攝）

園遊會+表演節目　黨員大會不無聊

而談到這次黨員大會的主視覺設計，民眾黨文宣部主任柯昱安表示，這次黨員大會的主題為「眾力一擊」，設計上要營造英雄電影氛圍，用比較年輕活潑化的方式呈現黨員大會的主視覺Logo。此外，大會也不同於傳統政治集會，會有園遊會、表演等，回饋支持者，讓每個黨員過來一起聯絡感情。

柯昱安說，一個新興政黨在成長過程中當然會遇到非常多的挫敗，這些都是激勵我們可以更加往前進的養分，「眾力一擊」代表的，就是希望集眾人之力，一擊、一次就讓黨員大會成功，讓台灣民眾黨可以進入下一個階段。黨員大會最重要目的還是修訂黨章，建立起黨代表選舉制度，讓台灣民眾黨可以前進。

▲▼台灣民眾黨創黨大會 柯文哲與粉絲近距離接觸。（圖／記者屠惠剛攝）

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