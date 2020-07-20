三峽大壩若被核彈擊中　陸專家：只是炸出一個缺口「不會毀滅性潰壩」

▲長江接連發生洪水，三峽大壩展開洩洪。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸暴雨、洪水持續造成災情，三峽大壩的安全性也受到關注，甚至有人擔憂在戰爭中會成為攻擊目標。對此，中國水力發電工程學會副秘書長張博庭表示，三峽大壩假如被原子彈直接命中，也只是會被炸出一個大缺口，相當於幾個關不上的大閘門，不可能發生整個水庫瞬間滔天傾瀉的毀滅性潰壩。

根據陸媒《中國經濟周刊》報導，中國工程院院士、水文學與水資源學家王浩表示，三峽大壩是混凝土重力壩，是最結實的壩型，不只不怕長期浸水，其抗壓能力反而會在100年內因水越泡而越結實。

▼中國水力發電工程學會副秘書長張博庭。（圖／中國水力發電工程學會）



王浩提到，實測結果表明，已經蓄水17年的三峽大壩，目前的混凝土抗壓能力已由當初設計的25兆帕，升至目前的43兆帕，遠遠超出了設計標準，「混凝土重力壩不怕洪水漫頂，又有23個洩洪深孔和22個洩洪表孔，有超強洩洪能力，就更不怕超大洪水的來襲了。」

三峽大壩「變形」的報導每年都引起很多關注。對此，三峽集團總工程師張曙光表示，他們確實曾經說過「大壩彈性變形都在設計允許範圍內」，但卻被網路上一些人斷章取義炒作成「官方終於承認大壩變形」，其實，「彈性變形」是所有構造物受力後都必然會有的現象，道路橋樑、高樓大廈，或是大家腳下的水泥地板都有，「彈性變形並不可怕，關鍵要看是否在設計允許範圍內。」

此外，也有人擔心三峽大壩可能在戰爭中成為敵方的攻擊目標。對此，張博庭指出，這個議題早在1958年就是國防議題，因為在當時特殊的國際環境下，首先要考慮三峽大壩成為戰爭攻擊目標的後果。

張博庭表示，從1959至1988年的30年裡，軍方和工程部門針對化爆命中和核爆命中、滿庫時1000米和400米全線潰壩做了大量模型試驗，最後確定了「最抗炸、不會潰壩」的混凝土重力壩型，也就是三角形大斷面，壩有多高壩底就有多寬。

張博庭強調，假如原子彈直接命中大壩，後果只是把大壩炸出一個大缺口，相當於幾個關不上的大閘門而已，不可能發生整個水庫瞬間滔天傾瀉的毀滅性潰壩。

張博庭還說，網路上有人說今年汛期洪水大，三峽大壩抵禦不了洩洪壓力會發生變形甚至潰壩，這種擔心完全沒有必要，「如果是謠言那就太可笑和荒唐了。」