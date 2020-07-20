安徽王家壩開閘自淹「20萬人家園」　保1億人平安

▲7月20日上午7時，淮河幹流王家壩至淮南段水位全線超警戒，王家壩至南照集段超保證水位。（圖／翻攝自央視）

記者陳政錄／綜合報導

「2020年長江第2號洪水」17日形成後，滾滾洪水除注入三峽大壩，也為下游地區帶來壓力，特別是與長江、淮河水系相連的安徽全省自18日起，宣布「洪災一級警戒」。其中，官方為紓解淮河王家壩段到正陽關段全線超警戒水位風險，於20日上午開閘洩洪，讓水淹入居住20萬人口的蒙窪蓄洪區，確保周遭1億多人口的安全。

據央視報導，安徽防汛因地跨長江、淮河兩大流域，面臨「雙線作戰」，加上安徽巢湖、滁河水係也出現超警以上洪水，多個河湖超保證水位，安徽省防汛抗旱指揮部、安徽省水利廳已經啟動了防汛Ⅰ級應急響應。

▲王家壩閘洩洪，滾滾黃水流入蒙窪蓄洪區。（圖／翻攝自央視）

以位於安徽省阜陽市阜南縣的淮河王家壩為例，20日上午8時31分，閘水位達到29.75公尺，超過保證水位，經大陸國家防總命令，於8時32分開閘，啟用濛窪蓄洪區的蓄洪功能。

據了解，這是濛窪蓄洪區自1953年建成以來，第16次洩洪，該地曾因1954、1968年大水，堤防發生決口、潰破達26處之多。人民網報導稱，「王家壩精神」就是捨小家、為大家的顧全大局精神，有大陸網友在看到消息後感嘆，「當地居民生活困苦，發展沒有份，犧牲卻都是他們」，也有人說，「蓄洪區功能本來就要發揮」、「農田被淹沒，心裡真苦」，還有網友感性的分享，自己是當地土生土長的小孩，「捨的是我的和我的親朋的小家，損失慘重，是為了壩外人民的安居樂業。」

大陸官媒稱，在蒙窪蓄洪區之內，約有二十萬名民眾生活，所幸多數民眾都居住在地勢較高的莊台或保莊圩之內，影響較小，目前受到直接影響的蒙窪蓄洪區內4個鄉鎮2048人，已在20日凌晨完成撤離，轉移至安全地帶。

▲受到持續強降雨的影響，位於安徽六安霍山縣境內的佛子嶺、磨子潭和白蓮崖這三大水庫均超汛限水位。 （圖／取自澎湃新聞）

蒙窪蓄洪區的阜南縣王家壩鎮鎮長余海闊說，王家壩鎮轉移安置39戶103人，民眾的正常飲食供應不會受到洩洪影響。人民網報導稱，王家壩洩洪，為削減淮河洪峰，確保「兩淮能源基地、京九和京滬交通大動脈、淮北大堤及沿淮大中城市的防洪安全」立下汗馬功勞。

據安徽省減災救災委員會辦公室資訊，7月2日以來，強降雨引發的洪澇災害造成宣城、銅陵、池州、黃山、安慶、蕪湖、馬鞍山、滁州等14市80縣(市、區)不同程度受災。截至7月19日17時統計，受災人口399.2萬人，緊急轉移安置66.4萬人，農作物受災面積480.8千公頃，直接經濟損失152.7億元人民幣。

▲安徽滁州市全椒縣日前也炸破堤防疏洪，將洪水引入蓄洪區。（圖／翻攝自澎湃新聞）

在此之前，安徽除有壽縣封閉古城門、巢湖邊三河鎮全鎮3.1萬人「緊急撤離」外，滁州市全椒縣決定，於19日凌晨對滁河兩外壩堤實施爆破，將大量洪水轉移到荒草二圩和荒草三圩蓄滯洪，該兩處蓄洪區，分別於1991年，2003年，2008年和2015年4次被運用。

《澎湃新聞》報導，安徽安徽六安霍山縣境內的佛子嶺、磨子潭和白蓮崖這三大水庫，目前也均超汛限水位，截至7月19日上午10點，佛子嶺水庫水位達121.58公尺，超汛限水位3.02公尺；白蓮崖水庫水位為207.63公尺，超汛限水位7.63公尺；磨子潭水庫的水位為186.43公尺，超汛限水位6.43公尺。

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