「願意跟你發生關係！」　神秘「蓓蓓」誘惑男大生進超商⋯真相崩潰

▲神秘女子「蓓蓓」誘惑男大生。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者郭思妏／台北報導

現在通訊軟體也是一種交友工具，但真的要小心桃色陷阱！有男大生日前在網路迷上一名自稱「蓓蓓」的女子，聽到女方以「驗證身份」為由，希望他去買點數，男方也不疑有他地前往超商。幸好店員看到男大生購買大量點數時，就懷疑是詐騙案，便聯絡警察，順利揭穿「蓓蓓」的陷阱。

這名男大學生與蓓蓓在網上結識，被迷惑陷入愛河時，女方主動表示，願意以援助交際的方式和男大生發生關係，以賺取更多零用錢做交易。男方答應後便前往超商購買，這時，超商店員發現這名男大生購買大額點數，且說話支支吾吾，用途說明不清，因此察覺對方行為怪異，立刻使用LINE群組通報舊莊派出所警員到場。

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警方趕到現場後，不斷勸說男子，並且用手機搜尋大量類似的詐騙新聞案例，男大生這才發現自己受騙，要不是店員及員警及時攔阻，他差點就被詐騙集團「欺騙感情」又「騙取錢財」。

▲超商店員及時傳訊息告知員警，通報被害者疑似受騙。（圖／翻攝自台北市政府警局官網）

台北市南港分局為防堵詐騙事件，早與轄內金融機構及超商業者建立LINE群組，舊莊派出所所長陳志榮表示，今年4月起北市各間派出所開始建立LINE群組，並且主動與附近超商、金融機構合作，一同阻止民眾受到網路詐騙。

陳志榮更提到，自成立群組以來已阻止3起民眾受騙事件，只要金融機構或超商業者發現有民眾疑似遭詐騙時，可直接在群組內通報員警。這樣的通報方式不但可以省去打110報案轉接到派出所的時間，也加速員警到場速度，還可讓員警藉由影像、語音等進一步了解現場狀況。

有許多民眾都會使用網路軟體交友，南港分局也談到，詐騙集團常用美女照片當作大頭照，透過Facebook、LINE、網路聊天室、交友APP等方式，隨機找尋民眾搭訕聊天、盜取個資，再捏造「家境貧苦」、「遭老闆壓榨」等說詞勾起被害人同情心，等被害人上鉤後，就要求購買遊戲點數供辨識身分或保證金才可見面，若被害人不從，甚至會威脅家人生命安全等。