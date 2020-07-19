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20歲男大生神山瀑布溺斃！3年奪4命…居民曝「地獄之眼」傳說

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▲屏東霧台神山瀑布傳大學生溺水送醫不治意外 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東霧台神山瀑布傳大學生溺水送醫不治意外 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者柯振中／綜合報導

屏東縣霧台神山瀑布19日發生溺水意外，20歲的男子到神山瀑布遊玩，卻因不明原因溺水，經過搶救仍不幸身亡。事實上，這座神山瀑布已經不是首次發生意外，3年來奪走了4條人命，又有「地獄之眼」的稱號。

20歲的蘇姓男大生19日與好友相約，騎車到霧台的神山瀑布遊玩，卻因為是第一次到訪，不熟地形，加上不諳水性，不慎溺水，被送往高榮屏東醫院搶救，仍不幸身亡。

事實上，這已非神山瀑布首次傳出溺斃意外，今年6月22日，19歲的劉姓男子與20歲的黃姓男子相約，前往當地戲水，卻雙雙溺斃，2017年也有名20多歲男子玩水被沖走，3年來已奪走4條人命。

▼屏東神山瀑布3年奪走4條人命。（圖／記者洪靖宜攝）

▲屏東神山瀑布溺水 。（圖／記者洪靖宜攝）

神山瀑布鬼斧神工，地點又相當隱密，常常成為網紅拍片走訪的景點，也因此有許多遊客慕名前往。不過，根據《東森新聞》報導，當地有項傳說，魯凱族人認為神山瀑布是「禁忌之地」，族人被禁止站在瀑布上往下看，若照著做了，又看到自己的臉，就會招來厄運。

此外，若外地人到訪，絕對不能帶走當地的自然資源，否則的話，也會招致厄運。由於傳說不斷，因此神山瀑布又被稱為「地獄之眼」。對此，霧台鄉鄉長則說，神山瀑布下游溪流處有高地落差，若民眾到場玩水，要多留意自身安全。

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