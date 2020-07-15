班機被取消熱血男大生「騎單車回國」　48天狂騎3500公里返家！

▲男大生以單車方式7周後終於返家。（圖／翻攝自instagram／kleon.vs.lockdown）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎疫情令許多國家暫停航班服務，一名在英國蘇格蘭念書的男大生，由於想要返回希臘家鄉的班機都被取消，為了探望家人竟然以騎單車方式旅行，橫跨德國、奧地利和義大利，在48天內狂騎2,175英里（約3,500公里）終於順利返家。

20歲男大生克萊恩(Kleon Papadimitriou)因為封城被取消班機，而受困在蘇格蘭，在亞伯丁大學(University of Aberdeen)攻讀電子工程學位的他，因為擔心遠在家鄉的家人決定以單車方式踏上旅程，他表示，「我本來就是一個喜歡冒險的人，所以得知不能搭機時，我決定騎自行車回去。」

克萊恩5月10日從亞伯丁的宿舍出發，先搭乘渡輪前往荷蘭，然後騎著重約30公斤的單車穿越德國、奧地利和義大利，抵達義大利後再搭渡輪前往希臘的帕特拉斯(Patras)，出發後一共花了48天於上月29日順利抵達雅典。

克萊恩坦言，這趟旅程完全沒有想像中輕鬆，一路上得忍受積雪、冰雹以及高溫，「有時候輪胎一天還會爆胎2至3次，這不但浪費我許多時間，也打擊到士氣」，而旅行之中僅靠著麵包、花生醬以及沙丁魚罐頭果腹，辛苦的旅程分享在網路上後獲得上千網友追蹤，順利返家那天還受到10多名鄉親高舉布條的盛大歡迎，讓他十分感動。

克萊恩表示，自己的爸媽以前也很喜歡冒險，「他們看著我追隨他們的腳步踏上冒險旅程，相信他們心情一定很激動，而這場旅程對我來說也具有很特殊的意義」。

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