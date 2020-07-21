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今起3天防「午後強風大雷雨」　17縣市亮高溫燈號

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▲▼下雨,雨天,天氣,積水,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行車安全,雨天行車,交通安全,機車,通勤,交通。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾外出記得攜帶雨具。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

17縣市高溫資訊，午後再防大雷雨！中央氣象局預報員王品翔表示，今天（21日）全台午後除了花蓮、台東平地，其他地區都有機會降下午後雷陣雨，要留意局部大雨發生機率。氣象專家吳德榮提醒，今至周四午後有對流發展，山區及北部、中南部局部平地受影響，有大雷雨發生的機率，應注意雷擊、強風、瞬間強降雨。

高溫區域：

請繼續往下閱讀...

【紅色燈號】連續3日38度以上
台北市、南投縣。

【橙色燈號】連續3日36度以上
新竹縣、新北市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、台中市、嘉義市、高雄市、屏東縣、台東縣、宜蘭縣。

【黃色燈號】36度以上
桃園市、嘉義縣、台南市、花蓮縣。

▼氣象局對17縣市發布高溫資訊。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

王品翔接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今太平洋高壓持續影響，以吹東南風為主，東南部、恆春半島清晨至上午有零星降雨；各地依然炎熱，高溫約33至36度，其中台北、南投近山區河谷地區有機會38度以上。

王品翔說，今西半部、東北部和各地山區都有機會降下午後雷陣雨，並要留意局部大雨；未來一周仍是高壓影響、午後雷雨的天氣，周三至周五高壓最強，午後雷雨範圍剩中南部和各地山區；另外，金門、馬祖周三要留意易有霧或低雲。

王品翔提醒，周六到下周一午後雷雨範圍擴大，包括西半部、東北部和各地山區，其中各地山區有局部大雨發生機率。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今至周四台灣在低層大氣太平洋高壓西緣，盛行偏南風，中層太平洋高壓籠罩，天氣持續晴朗酷熱，各地區最高溫約在36、37度，地理環境較特殊的地點有升至38度以上的機率；雖台灣附近中層有太平洋高壓籠罩，但其沉降氣流並不足以抑制低層高壓西緣的大氣不穩定，故午後有對流發展，山區及北部、中南部局部平地受影響，有大雷雨發生的機率，應注意雷擊、強風、瞬間強降雨。

吳德榮分析，周五至下周一鋒面接近，大氣低層轉為為西南風，中層太平洋高壓略減弱，天氣持續晴朗酷熱，各地區高溫約在36、37度，地理環境較特殊的地點有升至38度以上的機率；西南風帶來水氣逐日增多，清晨上午西南部有局部降雨，午後對流發展大部分在山區，部分鄰近平地亦受影響，局部地區仍有大雷雨發生的機率，應持續注意。

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