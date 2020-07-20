影／史上首次恐無「7月颱」原因曝！台北又連4天破38°C　氣象局憂：不太正常

記者賴文萱／台北報導

受到太平洋高壓影響，南投及台北今（20）日高溫再度飆破38度，連續4天高溫已突破歷史紀錄。此外，今年7月截至目前仍沒有颱風生成，恐創下史上首次7月零颱風紀錄，氣象局表示，未來一周看起來機會確實不大，主因就在於今年太平洋高壓勢力強、緯度偏低，佔據颱風了該生成的地方。

▲太平洋高壓影響，台北、南投連續4天高溫破38度，刷新歷史紀錄。（圖／中央氣象局）

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▲南投高溫上看38.8度，台北今也熱到38.2度。（圖／中央氣象局）

根據氣象局觀測資料顯示，截至14:00，南投高溫已達38.8度，台北也熱飆38.2度，兩個測站皆連續4天突破38度，刷新歷史紀錄。氣象預報員林定宜表示，台北7月高溫破38度天數已累積達7天，打破2016年累積5天的紀錄，另外，破38度天數全年累積達11天，同樣也創新高。

▲今年7月至今仍沒有颱風生成，恐創下史上首次西太平洋7月沒有颱風生成的歷史紀錄。（圖／中央氣象局）

已經進入7月下旬，但遲遲沒有颱風發展，今年恐創下史上首次西太平洋沒有颱風生成的歷史新紀錄。林定宜指出，以正常值來說，一般7月應該要有3.6個颱風生成，但未來一周看起來熱帶擾動發展起來的訊號不太強，因此有颱風生成的機率不是很大。

氣象局分析，主要是由於太平洋高壓勢力偏強，加上今年位置緯度偏低，佔據颱風了該生成的地方，所以擾動發展成颱的機率不高，這樣的狀況確實不太正常，後續得從大尺度、中尺度大氣環流各方面再來探討、研究。

民眾擔憂，若7月都沒有颱風，是否秋颱就會變強、變多？氣象局說，過去也曾有過8月沒有颱風的紀錄，但跟秋颱生成及發展強度並沒有一定關聯。

氣象達人彭啟明則指出，最近高壓熱浪天氣、東亞降雨分布異常以及可能的7月沒有颱風生成，這當中有些是天氣／氣候的現象，有些則是人為的暖化或都市化促成一些改變，對於環境環保的重視，仍有很大努力的空間亟待各界更有共識積極來因應。

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