台北連3天上看38度高溫！　彭啟明：可能是史上第一個沒有颱風的7月

▲台北氣象站昨日中午測到七月史上最高溫。（圖／記者李毓康攝）

記者黃凱翊／綜合報導

好熱的七月！昨(19日)中午台北氣象站量測到39.0的高溫，這是七月紀錄史上的最高溫，而上周也才破紀錄出現史上第二高溫的38.9度，且七月至今仍未有颱風在西太平洋生成，氣象達人彭啟明表示，這很可能是史上第一個沒有颱風生成的七月。

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書上表示，目前預估未來一周以上，太平洋高壓仍強，不過到了八月初，高壓有逐步往北抬的趨勢，但仍不穩定，可能會有些高壓下緣的東風波動發展，這與颱風發展的機制不大相同，因此預估要到八月初，整個環境才會逐漸發展成有利於颱風發展的趨勢，換句話說，今年有可能是史上第一個「沒有颱風的七月」。

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另外彭啟明也預估，今(20日)各地中午仍是高溫，台北有機會到達38度以上，靠山區地區有午後雷陣雨。周二開始，太平洋高壓勢力會再西伸，午後對流的狀況則會減少，要到這周末，午後雷陣雨才會變多，不過仍要看熱對流的發展狀況。

中央氣象局預報員張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今各地為多雲到晴，清晨東南部有零星降雨，其他地區中午前天氣穩定，但午後對流較旺盛，雷雨發生的時間會比較早；各地高溫33至35度，內陸、近山區、盆地和縱谷有36至38度發生機率。

台北測站19日出現39.0度，再創7月最高溫紀錄，也逼近該站歷史最高點39.3度；今氣象局再度對台北發布「紅色燈號」高溫資訊，可能再超過38度以上。

▼今年七月可能完全沒有颱風生成。（圖／記者呂佳賢攝）

高溫區域：

【紅色燈號】連續3日38度以上

台北市、南投縣。

【橙色燈號】連續3日36度以上

新竹縣、新北市、基隆市、彰化縣、雲林縣、高雄市、屏東縣、台南市、台東縣、花蓮縣、宜蘭縣。

【黃色燈號】36度以上

嘉義縣、嘉義市。