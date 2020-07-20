快訊／全台19縣市豪、大雨特報！新北大雷雨災防告警　新店列一級淹水警戒

記者賴文萱／台北報導

對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，氣象局今（20）日持續發布豪、大雨特報，其中，新北市地區及花蓮縣山區有局部大雨或豪雨發生；台北市、桃園以南地區及宜蘭、台東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

▲淹水一級警戒。（圖／防災資訊網）

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氣象局稍早也針對新北市發布針對「新北市」發布災防告警訊息，大雷雨持續時間至17時00分止，主要示警區域為新北市新店區。經濟部水利署也發布淹水警戒，新北市新店區為一級警戒，嘉義縣大林鎮為二級警戒。

「彰化縣、南投縣」同樣也發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時45分止。警戒地區包含彰化縣芬園鄉、員林市、溪湖鎮、田中鎮、大村鄉、埔鹽鄉、埔心鄉、永靖鄉、社頭鄉、二水鄉、北斗鎮、田尾鄉、溪州鄉；南投縣 南投市、草屯鎮、集集鎮、名間鄉、中寮鄉。

▲午後對流旺盛，19縣市豪、大雨特報。（圖／中央氣象局）

天氣風險指出，大台北、桃園目前被超大顆的午後雷雨襲擊中，這種巨大的雷雨胞消散的速度比較慢，稍後下班下課時間請北部的朋友多留意自身安全！

這兩天高壓比較弱，午後雷雨就發展得比較旺盛，明天開始高壓又會稍微西伸，午後雷雨的範圍會縮小至山區或丘陵一帶。最近的天氣就是由高壓的強弱變化來主宰，預報上依然沒有颱風發展的訊號。

▲大雷雨襲雙北。（圖／天氣風險）

氣象局表示，今天清晨東南部沿海有零星降雨，中午前各地天氣大致為多雲到晴，但由於午後大氣環境不穩定，有利於對流發展，因此預測午後雷陣雨將發生得較早且較為旺盛，除各地山區之外，西半部大部分平地及東北部近山區平地降雨機率都相當高，並有局部大雨發生的可能性。

明起至周五高壓相對較強，天氣相對穩定一些，午後中南部近山區平地及其他山區有局部短暫雷陣雨。要到周六、下周日午後雷雨範圍才會再稍變大，除山區以外，預計西半部平地及東北部平地亦有機會出現局部雷陣雨。

▲氣象局發布豪、大雨特報。（圖／記者李毓康攝）

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