誇張！鶯歌公車候車區竟在鐵道上　議員蘇泓欽：為危險路段改善請命

▲ 鶯歌電桿突出路肩、公車候車區竟在鐵道上，議員蘇泓欽：為危險路段改善請命。（圖／新北市議員蘇泓欽議員（左）、擷取自google map（右）。

記者郭世賢／新北報導

隨著用路人越來越多，拓寬道路幾乎是各地常態，新北市議員蘇泓欽近日接獲500餘位鶯歌地區居民陳情，質疑西湖街、大湖路，通往桃園龜山方向的部分電桿在路肩中央；另外公車的候車區，在鐵道上設置平台，才能有空間讓民眾上下車，蘇泓欽呼籲市府能與台電等相關業務單位溝通，儘速研議改善方案，確保用路人車安全。

蘇泓欽指出，西湖街的電桿，原本應位於道路外的草地上，卻有好幾根電桿突兀的出現在路肩中央，加上原本就不寬的路幅，導致機車為了閃避電桿，要與汽車甚至卡車爭道，傷亡時有所聞。

蘇泓欽表示，大湖路路幅則更窄，加上車流量大，尤其從桃園往鶯歌方向，過了鐵路平交道後，道路寬度大幅縮減，加上砂石車又多，導致車禍頻傳，甚至路邊因為沒空間設置公車等候區，居然還必須於鐵道上方開出一個類似「陽台」型的迷你候車區，僅能容納2人候車，實在是前所未見！

根據三峽警分局統計指出，每年在該路段都有超過240件以上的車禍意外，私下和解沒有報案的黑數，恐還在倍數以上！今年更已傳出兩起共3人意外死亡的慘劇！蘇泓欽在總質詢表示，這條道路幾乎是天天都有車禍！已與市府及當地里長會勘多次無法解決，請侯市長保護市民，務必儘速與中央相關單位協商，盡快研究出一條安全的道路供市民使用。

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