▲ 振興券兩倍加碼！鶯歌吉洲窯讓您3000現折6000，花小錢典藏國家級作品。（圖／鶯歌吉洲窯提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

這幾天的新聞頭條，無非都是領取振興三倍券大排長龍的盛況。為響應政府因應景氣振興方案，位在台灣景德鎮之稱的鶯歌吉洲窯破天荒再加碼「三倍券振興經濟，吉洲窯加倍奉還」，使用3000元振興券可折抵6000元，直接兩倍加碼到2020年底前，更可搭配藝fun券一起使用，讓您花小錢買到國家級典藏作品。

許朝宗有感於疫情期間全民各種活動停擺，加上響應政府振興經濟刺激消費的措施，決定將珍藏的創作回饋給大眾分享，因此吉洲窯特別規劃此次活動「三倍券振興經濟，吉洲窯加倍奉還」，除了政府用三倍券振興經濟，吉洲窯再加碼二倍回饋您的荷包！期盼除了刺激消費之外，也能鼓勵更多人將藝術落實於生活中，體會傳統工藝的全新況味！

▲ 獨創的鐵鏽花陶瓷除了獲得眾多獎項榮耀，許朝宗也在2015年獲德國麥森邀請駐廠創作。

許朝宗自1970年投入陶瓷創作，至今已將近半個世紀，不但是第6屆國家工藝獎得主，也在2004年獲文建會（文化部前身）選為台灣工藝之家，更是迄今唯一以陶瓷為品項的代表。創業初期適逢台灣經濟起飛，因應台灣陶瓷大量外銷需求，創作著重於青花、粉彩等明清仿古彩繪，興盛時期更曾創下一個月開出26個窯的驚人紀錄！

後因大陸瓜分市場，陶瓷外銷產業沒落，許朝宗趁勢轉型，改做附加價值較高的創作性陶瓷品，在仿古基礎上，加入新工藝技術創新改良，接著更學習「黃金雕塑」，運用不同的工藝技法，賦予陶瓷新面貌。利用黃金雕塑蜜蜂造型，與他所擅長的「鐵鏽陶瓷」結合，藉由放大鏡，還能看到蜜蜂觸角的節狀構造，精湛技藝令人驚豔。

除了獲得眾多獎項榮耀，也破天荒在2015年獲德國麥森邀請駐廠創作，不但是其到目前為止唯一的華人駐廠藝術家，大型陶板作品「蛻變」更獲麥森博物館列為珍藏。許朝宗集結近百件不同時期創作，從仿古瓷器、金彩、鐵鏽花釉到漆線雕技術的融合應用，在鶯歌陶瓷老街經營「吉洲窯」，2013年許朝宗陶瓷藝術館正式成立。

關於吉洲窯

創立於1975年，創辦人為許朝宗。作品種類從青花、粉彩等明清仿古瓷器、金彩、鐵鏽花釉到漆線雕技術的融合應用，在仿古基礎上加入新工藝技術創新改良，運用不同的技法，賦予陶瓷新面貌。吉洲窯在釉色和燒窯的獨到功夫，不但開拓現代陶瓷藝術另番新境界，更於2005年榮獲行政院文化建設委員會「台灣工藝之家」。獨創的鐵鏽花陶瓷除了獲得眾多獎項榮耀，許朝宗也在2015年獲德國麥森邀請駐廠創作，不但是其到目前為止唯一的華人駐廠藝術家，大型陶板作品「蛻變」更獲麥森博物館列為珍藏。

「吉洲窯」店鋪地址：新北市鶯歌區尖山埔路5號

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