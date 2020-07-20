工程行老闆「活活打死」員工！監視器全消失…他渾身血被扛出　行兇過程曝光

▲▼新北鄭姓男子遭老闆活活打死，工程行內監視器更憑空消失。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者戴若涵／新北報導

新北市板橋區一處工程行2019年間發生一起命案！警方獲報到場發現，一名鄭姓男子頭部受重創，趕緊將人送醫搶救，但鄭男仍宣告不治。警方進一步調查發現工程行監視器畫面竟全消失，報案員工稱死者是摔倒撞到頭，事後才知竟是工程行負責人夥同2名員工將人活活打死。法院日前依傷害致死罪分別判處3人7年3月至7年5月不等刑期，可上訴。

判決指出，身為工程行負責人的林男因不滿鄭姓員工，2019年10月27日深夜10時許，得知鄭男在工程行附近公園後，隨即與另外2名員工商議要「教訓」鄭男，3人在公園會合後，聯手痛毆鄭男，還將人硬塞進計程車內押回工程行。

抵達工程行後，3人將鄭男押進地下室，其中1人堵住樓梯口，除了徒手毆打外，竟還掏出鐵棍、衣架等物，狂K鄭男臉部、頭部及身體，接著林男又要求鄭男去1樓廁所洗澡，另外2名員工隨即將人拖到1樓，強推進廁所內，導致鄭男猛力撞浴缸倒地，受有顱內出血並顱骨骨折、頭皮共24公分撕裂傷、左肩、背部、大腿等處傷勢。3人見鄭男血流不止，隔日凌晨0時11分許才趕緊打電話叫救護車，將人送醫急救，但鄭男仍因傷勢過重不幸身亡。

事發當時報案人供稱，鄭男是因為酒醉走樓梯時，不慎跌倒撞到頭，警方到場見鄭男已奄奄一息，還被扛到屋外等候救護車，趕緊將人送醫搶救。醫院檢傷後驚覺案情不單純，向員警通報。警方重回工程行調查發現，工程行內監視器畫面竟全部消失，現場還被布置成意外。

法醫鑑定結果指出，鄭男身上並非單側性外傷，且外傷分布多處地方，「較不支持單純的跌倒事件」，死亡方式應考慮為「他殺」。新北地方法院勘驗各項事證後，依共同犯害傷害致死罪，分別判處林姓負責人、2名員工有期徒刑7年5月、7年3月、7年4月，全案仍可上訴。

發現年輕的小祕密！

【更多新聞】

人夫生5寶後結紮！2年後「老婆又懷孕」…連跑2醫院一驗：精蟲數0 頭頂綠爆



載孕妻去產檢…外商經理遭壓方向盤上「剪斷大拇指」！扔草叢找不到 他崩潰



影／最高紀錄「1年只洗1次」！妻洗澡要花6hrs…他忍14年崩潰：噁臭黑癬堵住排水孔