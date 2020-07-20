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新北市圖青少年分館推「全民電競祭」　酷玩打Game又能學知識

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▲ 酷玩潮味電競主機 新北市圖青少年分館推「全民電競祭」登場。（圖／新北市立圖書館提供）

▲ 新北市圖青少年分館推「全民電競祭」，酷玩打Game又能學知識。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

燈光效果十足，充滿個性化，潮味十足的電競主機、還有動感的電競街舞派對電，戶外高溫，新北市立圖書館青少年分館特別推出「全民電競祭」消暑企劃，邀民眾在炎炎夏日一起來Just Dance，不管是感受專業玩家獨特且潮感十足的風格電競，或者聆聽電競講座、跳運動街舞、親子樂遊switch，都是消暑的好選項。

新北市青少年圖書館特別特別結合電競、運動街舞、以及展覽等元素，推出適合不同族群、全齡化的電競活動，包括產學合作，由南強工商及啟英高中學生精心設計的水冷主機聲光展示、為玩家們精心打造獨一無二個人電競風格，還有新北市青少年盃電競賽「特戰英豪特別行動」、「電競街舞營隊」、「樂齡親子電競街舞大賽」、以及「Switch假日樂遊」等，邀民眾一起來互動體驗時下超夯電玩。

▲ 酷玩潮味電競主機 新北市圖青少年分館推「全民電競祭」登場。（圖／新北市立圖書館提供）

▲ 南強工商及啟英高中學生精心設計的「電競玩家的桌上」水冷主機聲光特展。

文化局副局長于玟表示，近年電競活動在全球各地深獲年輕族群喜愛，除了講究效能，改變具有個人特色的電競電腦系統更成為趨勢，此次青少年圖書館「全民電競祭」活動，由南強工商及啟英高中學生精心設計的「電競玩家的桌上」水冷主機聲光特展，學生創作的充滿個性燈光及視覺效果，潮味十足的電腦主機，除了帶大家認識今年最新最潮的電競產品，現場更提供專業的電競設備，免費提供民眾體驗試玩。

青少年分館主任林俊宏表示，「電競玩家的桌上」南強工商&啟英高中水冷電競主機創作展，除了由電競設備大廠曜越科技（TT）及AMD贊助合作，帶大家認識專業電競玩家的周邊設備，以及AMD最新款Ryzen 3000XT 系列處理器，幫助青年學子接觸電競產業。

▲ 酷玩潮味電競主機 新北市圖青少年分館推「全民電競祭」登場。（圖／新北市立圖書館提供）

▲「電競玩家的桌上」南強工商&啟英高中水冷電競主機創作展。

林俊宏說，南強工商資訊科率先規劃電腦水冷系統改裝專業教室，並與業界合作「電競超頻電腦水冷系統改裝課程」，輔導學生考取證照，以及與台北市城市科技大學及醒吾科技大學攜手推動「電競學程三+四產學策略聯盟」，讓學生不是只有打電動、寫程式，還可從實務課程中學習業界所需技能，並取得專業證照與產業接軌，此次青少年圖書館特別提供場地，除了讓學生展出創作，小試身手，也讓大家可以更了解電競文化，進而推動電競產業健康發展。「電競玩家的桌上」將展出至8月底止。

另外，8月12日至15日「特戰英豪特別行動」新北市青少年盃電競賽，則讓青年學子有機會在賽場上實際演練，互相交流探討戰術。另外，還有「電競街舞營隊」、以及適合全家大小一起參加的「Switch假日樂遊」、「樂齡親子電競街舞大賽」等，活動皆免費，即日起開放報名，相關活動資訊及報名方式請至新北市立圖書館網站：http://www.library.ntpc.gov.tw/查詢，或撥打洽詢電話：02-2212-8905。

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