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金山區長廖武輝率團振興在地經濟　遠足生態農場雞蛋糕製作初體驗

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▲ 金山區長廖武輝率團振興在地經濟 遠足生態農場雞蛋糕製作初體驗。（圖／新北市金山區公所提供）

▲ 金山區長廖武輝率團振興在地經濟，遠足生態農場雞蛋糕製作初體驗。（圖／新北市金山區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

中央振興三倍券自7月15日上路以來，新北市金山區公所陸續推動「金山振興168，心動馬上就出發！」結合在地產業代表宣誓團結行銷、錢留金山，同日至9月15日於金山區全區消費滿500元，即享金山甘藷季免費焢窯體驗、旅宿票券、在地伴手禮包等抽獎機會，振興再加碼！

金山區長廖武輝與區公所同仁及眷屬揪團親子共遊，18日來趟遠足生態農場食農教育、雞蛋糕製作初體驗，並於中午化身食尚玩家帶領大家至金包里老街吃冰、喝愛玉、購買農特產品及伴手禮，要以實際行動消費支持金山區振興方案，邀請大家玩遍金山。

▲ 金山區長廖武輝率團振興在地經濟 遠足生態農場雞蛋糕製作初體驗。（圖／新北市金山區公所提供）

▲ 遠足生態農場。

金山區長廖武輝表示，正值暑假且是振興三倍券上路的首個週末，區公所同仁及眷屬利用假日時間揪團，體驗金山青農陳琬婷所經營的遠足生態農場親子活動，無論是蝙蝠的介紹、餵鵝、餵雞、澳洲茶樹乾洗手製作體驗、迷迭香盆栽種植、撿雞蛋做雞蛋糕並感謝雞媽媽的努力，每項都是食農教育及學習懂得如何感恩的一環，看著小朋友開心快樂就知道他們接觸大自然環境的喜悅。

廖武輝說，希望藉由實際體驗並介紹青年農民努力的場域，讓大家知道金山區不只有老街、獅頭山公園等著名景點，還有更多適合親子同遊的地方，大家可以利用暑假帶著振興券到金山走走促進經濟，也與家人留下美好的回憶。

▲ 金山區長廖武輝率團振興在地經濟 遠足生態農場雞蛋糕製作初體驗。（圖／新北市金山區公所提供）

▲ 遠足生態農場位於金山區焿子坪佔地約2甲，主打近距離觀察生態。

新北市青年農民聯誼會副會長、遠足生態農場場主陳琬婷表示，農場位於金山區焿子坪佔地約2甲，主打近距離觀察生態，可利用農場內所產的雞蛋及植物，DIY手做雞蛋糕及乾洗手，並於環場的導覽過程餵食咕咕雞、近距離觀察跳跳羊，而農場也響應中央振興三倍券政策。

陳琬婷說，持券於農場中支付體驗課程、餐飲等費用，滿千元贈送百元飲品1杯；而農場後續也將配合行政院農委會推出農遊券行程，還請關注遠足生態農場臉書專頁：https://www.facebook.com/HikingFarm，在這夏季攜家帶眷來趟不一樣的食農教育體驗。

好吃好玩在新北金山，詳情請持續關注新北市金山區公所臉書專頁：https://www.facebook.com/jinshangov，掌握最新在地旅遊資訊。

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▲ 金山區長廖武輝率團振興在地經濟 遠足生態農場雞蛋糕製作初體驗。（圖／新北市金山區公所提供）

▲▼ 金山區長廖武輝率團，遠足生態農場雞蛋糕製作初體驗。

▲ 金山區長廖武輝率團振興在地經濟 遠足生態農場雞蛋糕製作初體驗。（圖／新北市金山區公所提供）

▼ 金山區長廖武輝率團，金包里老街好吃、好玩逛不停。

▲ 金山區長廖武輝率團振興在地經濟 遠足生態農場雞蛋糕製作初體驗。（圖／新北市金山區公所提供）

▲ 金山區長廖武輝率團振興在地經濟 遠足生態農場雞蛋糕製作初體驗。（圖／新北市金山區公所提供）

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