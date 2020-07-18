▲ 安心FUN暑假快樂遊北海岸，金山警分局率團擴大宣導預防犯罪。（圖／新北市金山警分局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府金山警分局為防制打破車窗竊取車內財物等案件發生，並加強宣導振興三倍劵反詐騙需知、暑假期間青春專案及安居緝毒專案，於18日發動警察志工、義刑、義交等協勤民力組成「預防犯罪宣導團」，在金山區中角灣、石門區白沙灣等人潮聚集風景區，進行「防竊、反毒、反詐騙」等預防犯罪宣導活動。

金山警分局偵查隊長黃清暉率領「預防犯罪宣導團」同仁，手持淺顯易懂宣導標語立牌，推動防竊、防搶、防盜、防詐騙及交通安全等重點工作，讓民眾感受到週末假日攜家旅遊外，又可以增加預防犯罪常識，提昇民眾自我預防犯罪意識，使民眾感到十分充實且受益良多，現場也吸引民眾爭相合照，獲得現場遊客廣大迴響。

金山警分局長陳永昌表示，假日外出旅遊無論駕駛何種車輛，貴重物品應隨身攜帶，同時離開車輛前務必上鎖，另暑假期間學生易結伴至海邊遊玩，家長應瞭解孩子去處及玩伴，避免因誤交損友而忍上吸毒惡習。金山分局除持續走入人群加強預防犯罪宣導外，在打擊各項犯罪更是不餘遺力，讓大家都知道金山分局不僅緊僅是警察機關，更是北海岸治安的守護者。

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