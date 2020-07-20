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穆斯林小過年！新北市圖中和分館借5本書　免費體驗伊斯蘭文化

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▲ 穆斯林小過年！新北市圖中和分館借5本書 免費體驗伊斯蘭文化。（圖／新北市立圖書館提供）

▲ 穆斯林小過年！新北市圖中和分館借5本書，免費體驗伊斯蘭文化。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

瀰漫著濃郁香味的中東烤肉串、品嚐道地的中東椰棗茶、體驗戴上伊斯蘭頭巾、還有henna人體彩繪、以及感受阿拉伯文神秘之香，7月31日是穆斯林的小過年，為了讓大家認識多元文化，新北市立圖書館中和分館特別推出一系列伊斯蘭文化體驗活動，即日起開放報名，只要借5本書便可以免費參加。

7月31日是伊斯蘭的第二大節慶「忠孝節」，忠孝節（Eid al-Adha）又稱宰牲節，在伊斯蘭教中，共有2個官方訂定的節日是由全世界的穆斯林們共同遵守慶祝；一是齋戒月結束後的「開齋節」（Eid al-fitr），另一個就是每年回曆 12月第10天開始的忠孝節。

▲ 穆斯林小過年！新北市圖中和分館借5本書 免費體驗伊斯蘭文化。（圖／新北市立圖書館提供）

▲ 新北市圖中和分館「伊斯蘭的生活與文化」互動式體驗活動。

新北市立圖書館館長王錦華表示，穆斯林人口佔全球人口四分之一以上，各地區伊斯蘭文化各有不同風情，近年隨著近年臺灣對移工的需求增加，新北市立圖書館重視多元文化需求，在中和及樹林分館設置了「穆斯林祈禱室」，提供整潔舒適的祈禱空間及淨身設備。此次更透過難得的伊斯蘭文化體驗活動，帶大家從飲食、穿著、文創藝品等了解穆斯林生活方式，對伊斯蘭文化有更深一層的認識。

今年受新冠肺炎疫情影響，之前「開齋節」活動因此取消，中和分館特別在「忠孝節」前夕，舉辦一系列伊斯蘭文化體驗活動，包括7月25日「與穆斯林一起歡慶忠孝節」品嚐中東烤肉串、8月29日「穆斯林也愛喝茶」道地中東椰棗茶、9月12日「穆斯林服飾大揭密」試穿體驗、10月31日「中東甜點大比拚」、11月28日「漢娜人體彩繪體驗」、以及12月5日「阿拉伯神秘之香」等，從7月份開始到12月底，透過每個月一場次的互動體驗活動，讓市民有機會認識伊斯蘭的多元文化。

新北市圖中和分館「伊斯蘭的生活與文化」互動式體驗活動，只要借5本書便可以免費參加，即日起開放報名，名額有限，額滿為止。詳細活動資訊及報名方式請至新北市立圖書館網站：http://www.library.ntpc.gov.tw查詢，洽詢電話：02-2949-2767。

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▲ 穆斯林小過年！新北市圖中和分館借5本書 免費體驗伊斯蘭文化。（圖／新北市立圖書館提供）

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