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台南積極推動地方創生　香草產業商機可期

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▲台南市長黃偉哲，邀請國發會龔明鑫主委率團到台南市旅遊振興經濟，並前往山上區蘭科植物園，聽取創生計畫簡報。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲，邀請國發會龔明鑫主委率團到台南市旅遊振興經濟，並前往山上區蘭科植物園，聽取創生計畫簡報。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府為振興經濟，黃偉哲市長特別邀請國發會龔明鑫主委率團到台南市旅遊振興經濟，並前往山上區蘭科植物園，聽取台南市山上區提案計畫「世界香草鎮-山上地方創生計畫」簡報，並體驗計畫研發成果，展現地方創生新型態經濟轉型商機。

截至目前「行政院地方創生會報」核定通過台南市有官田區、左鎮區、鹽水區及新營區共4案，總經費超過10億元，其中中央補助經費超過2億5千萬元、地方自籌4千萬元及民間投資超過7億1千萬元，山上區這件因為屬於高經濟作物，龔主委非常看好。

龔主委說，感謝黃偉哲市長安排這趟豐富的行程，這兩天在台南的消費也會上網登錄，希望有機會抽中房子，來當台南人。未來國發會與市府將持續協助及輔導地方創生，謀求地方產業發展新機。

▲台南市長黃偉哲，邀請國發會龔明鑫主委率團到台南市旅遊振興經濟，並前往山上區蘭科植物園，聽取創生計畫簡報。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府表示，天然的香草莢被譽為「黑金」，價格也很貴，是世界上第二貴的香料，國際市場每公斤均價450美元以上，本次計畫結合生物技術與精緻農業，透過與長榮大學技術合作及規劃香草學院課程培養相關產業人才，同時憑藉長潁農業公司多年來深耕於蘭花產業的經驗，將香草發酵期縮短至3至4個月。由產官學研通力合作發展高經濟價值香草產業生態系，預計可帶動地方經濟達約3億元。

國發會龔主委表示，感謝兩天以來台南市政府介紹不同面向的台南，從最科技的5G產業到在地產業的鏈結。地方創生計畫是協助地方產業深根與轉型政策，山上區地方創生呈現在地產業豐厚能量，完全符合國發會發展地方創生精神，國發會將主動盤點資源與預算加速整體地方創生計畫實踐。

▲台南市長黃偉哲，邀請國發會龔明鑫主委率團到台南市旅遊振興經濟，並前往山上區蘭科植物園，聽取創生計畫簡報。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府進一步表示，「創生城鄉」為黃偉哲市長施政主軸之一，希望將台南打造旅客有得玩、創業有機會的未來城鎮，因此市府團隊積極配合中央地方創生計畫，並與地方產業及人員連結，讓更多台南年輕人回故鄉發展。

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