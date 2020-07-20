台南「綠巨人的家」地主掛8字紅布條　43年屋齡曝亡美危機

記者黃翊婷／綜合報導

台南市新化區礁坑里近期爆紅的打卡景點「綠巨人浩克的家」，雖然新化區長吳金喜曾出面呼籲民眾不要擅闖，以免發生危險，但還是有部分民眾講不聽，地主無可奈何只好掛上「危險建物，請勿進入」的紅色布條警告。新化警分局警員也提醒，該建築屬於私人產權，如果地主要追究，擅闖者恐怕會挨告。

▲建築物外牆爬滿蔓藤植物，看起來相當夢幻。（圖／Ig molly888666提供）

這棟被稱為「綠巨人浩克的家」的43年老舊建築，因為閒置長達10年導致外牆爬滿蔓藤植物，意外成為網美、遊客拍照的熱門打卡景點。據了解，這棟4樓辦的透天厝經歷2010年甲仙地震，造成一樓塌陷，多輛汽車被壓在建築物下方，之後一直處於未完工的狀態，後來因應道路拓寬，建築立面被拆除，才變成如今的「廢墟風樹屋」樣貌。

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考量到建築物沒有欄杆，民眾擅自闖入拍照可能會發生危險，到時網美恐怕會變成亡美，新化區長吳金喜先前曾出面呼籲，希望大家不要再進入建築物內拍照，行經或停靠在該路段也要小心駕駛，注意自身安全。不過，就算已經再三警告，還是有部分民眾不聽勸，地主無奈之下只好自製「危險建物，請勿進入」的紅色布條，警告大家安全第一，別再擅闖。

然而，掛上布條之後，還是有人偷偷闖入拍照。新化警分局警員提醒，該建築老舊且屬於私人產權，地主也在現場掛出布條警告，如果民眾照樣「無視」擅闖，地主可以進行蒐證並提告，希望大家自律，不要以身試法。