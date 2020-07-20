小小廚神換我當！　台南市社會局辦理弱勢家庭親子烹飪工作坊

▲暑期系列活動第一站由新豐區社會福利服務中心開跑，辦理「親子好cook」烹飪工作坊，邀請轄區弱勢家庭親子參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲為了實現弱勢家庭之照顧政策，要求社會局積極建置各項福利據點，炎炎暑假報到，社會局各社會福利服務中心推出一系列活動，希望能豐富弱勢兒少暑假生活。

暑期系列活動第一站由新豐區社會福利服務中心開跑，於7月19日辦理「親子好cook」烹飪工作坊，邀請轄區弱勢家庭親子參加。透過共同準備食材、完成美食佳餚，增進親子間的互動與情感交流，也讓孩子們有機會培養自主備餐的信心並瞭解廚房使用安全，透過輕鬆的團體活動方式，建構兒少基礎自我保護能力。





新豐區社會福利服務中心服務範圍包含仁德、歸仁、關廟及龍崎等四區，服務對象以弱勢家庭為主。考量現代家庭父母忙於生計，多以外食為主，若需孩子自行備餐、烹煮，又擔心在過程中發生不可預知的意外事件。因此新豐區社福中心推出｢親子好cook｣活動，結合在地特色食材，如關廟麵、鳳梨、綠竹筍等，教導兒少就近透過易取得的食材烹煮三餐，讓孩子能在家食得放心，父母也能工作安心。最重要的是，透過親子共同備餐的過程，找到回家的意義。

弱勢家庭兒童的父母因為沒有能力供他們參加校外課輔班、才藝班，導致許多孩子放棄學習，在外遊蕩，流連不良場所，為了幫助這些家庭與孩子，鼓勵弱勢兒少於暑期間參與體驗多元正當活動，社會局各區社福中心在7月11日至8月29日辦理一系列暑期活動，估計受惠的家庭及兒少約400人次。



黃偉哲市長表示，社會局社會福利服務中心提供支持性方案、經濟扶助及整合性資源服務，實踐「以家庭為中心，以社區為基礎」之服務理念。此外，也不斷落實強化社會安全網精神，在危機發生之前，超前部署主動關懷，使弱勢家庭可以得到妥當的照顧及資源。台南市目前已成立安平、安南、北門、玉井、善化、麻豆、新豐、新營、永康、東區、南區、北區等12處社會福利服務中心，民眾在生活上如遭遇緊急變故，經濟生活陷入困難，皆可到社褔中心尋求協助。

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