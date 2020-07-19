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台南50多年歷史的太平洋理髮廳熄燈！　謝幕惜別會離情依依

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▲台南市中西區鬧區逾半世紀傳統男仕理髮老店「太平洋理髮廳」，晚上熄燈走入歷史，吸引眾多民眾到場緬懷熄燈前的一刻。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台南市中西區鬧區逾半世紀傳統男仕理髮老店「太平洋理髮廳」，晚上熄燈走入歷史，吸引眾多民眾到場緬懷熄燈前的一刻。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市中西區鬧區逾半世紀傳統男仕理髮老店「太平洋理髮廳」，7月19日晚上正式熄燈走入歷史，中西區公所辦「再見太平洋理髮廳˙謝幕惜別會」活動，吸引眾多民眾參與，體驗傳統男仕理髮廳50年流金歲月。

▲台南市中西區鬧區逾半世紀傳統男仕理髮老店「太平洋理髮廳」，晚上熄燈走入歷史，吸引眾多民眾到場緬懷熄燈前的一刻。（圖／記者林悅攝，下同）

太平洋理髮廳自1966年從新美街起家，曾搬遷至西門路大舞台，最後落腳於現在的民生路，台南市政府團隊非常重視府城在地傳統老店的紀錄與保存，老店蘊藏了在地特色文化底蘊，凝聚了當地居民的情感，是常民的生活記憶。自2016年至今以來，中西區公所社造計畫在文化局支持協助下，開辦「社區影像紀錄培力課程」，聘請南藝大紀錄所曾吉賢教授指導學員拍攝紀錄中西區的人文地產景，《理髮廳的今昔-太平洋理髮廳》紀錄片就是2017年學員的作品。

▲台南市中西區鬧區逾半世紀傳統男仕理髮老店「太平洋理髮廳」，晚上熄燈走入歷史，吸引眾多民眾到場緬懷熄燈前的一刻。（圖／記者林悅攝，下同）

台南市長黃偉哲在7月16日晚上，還專程前往這家老店關心，給5位年逾70歲的理髮師傅帶來意外的驚喜，黃偉哲讓老闆娘康銀足為他修剪頭髮，並與5位理髮師傅們輕鬆話家常。

黃偉哲表示，太平洋理髮廳應該是台南很多人的共同記憶，這地方也算是一個地標型的理髮廳，所以身為一個台南市長，有必要來懷念一下，剛好最近又需要理髮，來理髮不僅趕一下時尚，也湊一下熱鬧。

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▲台南市中西區鬧區逾半世紀傳統男仕理髮老店「太平洋理髮廳」，晚上熄燈走入歷史，吸引眾多民眾到場緬懷熄燈前的一刻。（圖／記者林悅攝，下同）

中西區公所在7月10~19日舉辦「再見太平洋理髮廳˙謝幕惜別會」系列活動，吸引不少市民朋友到太平洋理髮廳參觀「理髮師傅ê家私頭仔」展示，與休息中的師傅聊天、拍照，或安靜觀賞工作中老師傅的理容手藝。7月11、12日及18、19日還有汽球刮刮樂修鬍體驗，參加者可獲得太平洋理髮廳獨家限量紀念禮物。7月19晚上惜別會將放映《理髮廳的今昔-太平洋理髮廳》紀錄片，並邀請南藝大紀錄所曾吉賢教授來與談，還有請店內5位理髮師傅及老顧客來與大家作最後話別，希望能好好的說再見，再見好好的。

▲台南市中西區鬧區逾半世紀傳統男仕理髮老店「太平洋理髮廳」，晚上熄燈走入歷史，吸引眾多民眾到場緬懷熄燈前的一刻。（圖／記者林悅攝，下同）

雖然太平洋理髮廳將於7月19日走入歷史，但太平洋理髮廳將捐贈中西區公所理容椅與相關理髮器具一套，供中西區圖書館未來遷至原台南州會典藏展示，喚醒民眾對於早年理容文化的生活記憶，並關注府城在地傳統老店。黃偉哲鼓勵在地人紀錄在地歷史，建構在地文化記憶，避免生活記憶因時代的變遷，而消失在歷史的洪荒之中。

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