陳佩琪又放閃！臉書狂爆交往糗事　柯文哲險變「前男友」

▲陳佩琪、柯文哲。（圖／翻攝陳佩琪臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

台北市長柯文哲夫人陳佩琪時常在臉書分享對時事的看法，受到許多關注，其中與柯文哲日常的相處也吸引不少網友討論。而陳佩琪19日又再臉書爆料與柯文哲交往時期的趣事，讓她萌生「分手」念頭，她也發現臉書除可踢爆對方的糗事外，還可做為互嗆的工具。

陳佩琪說，柯文哲是個一年365天都嗡嗡嗡的人， 不需要什麼娛樂， 工作就是娛樂，娛樂就是工作，除醫院的工作外，最愛做的事就是唸書了；過去柯文哲當醫生時，常有機會出國開醫學會，記得有次回國後，問他那個國家好玩嗎？ 柯文哲竟說，「 飯店和醫學會場都在同一處，出國的幾天沒踏出去過飯店一步，」顛覆一般人出國的樂趣所在。

陳佩琪也提到，最近和柯文哲一起上節目， 主持人問到過去我們交往的小故事，讓她想到兩人在中正紀念堂約會時，柯文哲弄丟她的包包，還有一次發生差點沒命的糗事。當時陳佩琪接受柯文哲邀約，去醫護大樓的頂樓看夜景，沒想到看完浪漫夜景後要離開時，竟發現鐵門打不開，束手無策下，只好焦急地拚命往下揮手，但是都沒有人發現，一直到有個住頂樓的學弟聽到敲打門的聲音 ，過來查看，才救了我們，不然搞不好真的會餓死在那裏。

在節目中提到這段往事，陳佩琪覺得有點難為情，但柯文哲在節目上講到這段，還開心地笑到前翻後仰，一點抱歉的意思也沒有，讓她覺得很無奈，「幸虧當時脾氣好，周遭也沒其他男朋友，不然真的想跟他說掰掰哩。」

除了兩人一起上節目外聊往事外，陳佩琪發現臉書其實也很好用，可踢爆對方的糗事外，還可做為互嗆的工具。他舉例，某次柯文哲接受聯訪，竟脫口說出，「我出門時佩琪都還沒起床！」讓她聽了非常不高興，當晚越想越火大，也越想越不甘心，等不急他晚上回來質問，下班後就發臉書嗆他，「不跟我道歉， 從明天開始沒早餐吃！」

不過陳佩琪認為，柯文哲應該也不怕， 第二天送他出門時，電梯間的椅子上留有粉絲送來當早餐的咖啡和餅乾，但其實他早已經照例吃得飽飽的了，結果還有記者問他「有沒有早餐吃啊？」

網友看完貼文後留言大讚，「有滿滿的幸福感」、「佩琪醫師是阿北的高級工具人無誤」、「柯P差一點就變成前男友了」、「這是放閃文啊！墨鏡戴起來啊！強烈閃光」、「好有愛」。

▲2018九合一大選，陳佩琪出席柯文哲勝選之夜。（資料照／記者姜國輝攝）