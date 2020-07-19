上夜夜秀只付10萬？柯文哲親揭「與博恩爸爸關係」：一定會打折　

▲柯文哲到高雄輔選 。（圖／民眾黨提供）

記者楊亞璇／台北報導

脫口秀節目「博恩夜夜秀」收費日前因政治獻金明細出爐，因總統蔡英文、前高雄市長韓國瑜收費不同引起討論。台北市長柯文哲、民眾黨主席上兩次節目的收費，也引發外界好奇。柯文哲19日前往高雄，替民眾黨高雄市長候選人吳益政輔選，被問及上博恩夜夜秀僅付10萬？柯文哲透露，曾博恩的爸爸是他在台大的同事，也是妻子陳佩琪的同學，笑稱「一定會打折的」。

北市府昨天指出，柯文哲2018年首次參加是對方主動邀約、未付費，第2次上節目是2019年選前，有付10萬元，由民眾黨黨部出資。被問到2018、2019年上博恩夜夜秀僅付10萬？柯文哲指出，詳細的價碼他不知道，不過曾博恩的爸爸是陳佩琪的同學，也是他在台大的同事，他笑說「一定會打折的」。



詢問有因為陳佩琪關係打折？柯文哲表示，「博恩的爸爸跟我是同事，台大...當然認識啊，不過他是陳佩琪在大學同學，有這個友情贊助價」。

至於教育局花了89萬元跟所屬公司合作，辦記者會有再付錢嗎？柯文哲表示，如果是選舉經費，有時候小牛（指柯昱安）會跟他講，如果市府經費，都是按照標準的採購程序，他就不知道。

教育局昨說明，標案由北市經典閱讀計畫承辦學校萬華國中辦理，經評選得標廠商為「台灣各種吧」，得標金額為89萬元。「台灣各種吧」創辦人為謝政豪，同時也是薩泰爾娛樂股份有限公司代表人，台灣吧的「學霸話經典」系列也由曾博恩主持。

教育局表示，執行項目包含：配合本市經典閱讀計畫之四本經典閱讀文本拍攝導讀影片，影片置於臺北酷課雲及臺北市深耕閱讀網站；發展四本經典閱讀文本各三篇延伸文本與提問設計，並搭配教育局規劃之學生徵文活動；邀請專業講師或作家結合四本經典文本進行四場教師導讀工作坊，以協助教師進行現場教學之融入。



對於7月16日柯文哲與博恩同台的「臺北市電子書全臺第一，國中經典磅礡閱讀」記者會，教育局說明，為行銷本市市立圖書館電子書館藏全臺第一，並結合學生經典閱讀計畫，與招標案件無關，辦理記者會的經費僅支付當日場佈費用，由教育局提撥經費並由校方執行，費用約8,000餘元。