脫口「棒球看前半局就好」惹議　柯文哲澄清：是沒時間看！





▲柯文哲。（資料圖／記者周宸亘攝）

文／中央社記者沈如峰宜蘭縣18日電

台灣民眾黨主席柯文哲曾說，「老人與海」這本書很無聊，這就跟看棒球一樣只要看結果就好。柯文哲今天澄清，他並非覺得看棒球很無聊，而是因為他根本沒時間去看棒球。

柯文哲上午搭乘火車前往宜蘭，出席台灣民眾黨籍立委邱臣遠宜蘭縣服務處成立大會。

針對柯文哲日前曾提，「老人與海」這本書很無聊，這就跟看棒球一樣，不用看整個過程，只要看結果就好，說法引發外界與職棒球迷撻伐。他在受訪時澄清，家裡會去看棒球的是妻子陳佩琪，陳佩琪是球迷，會帶小朋友去看職棒。

柯文哲說，不管是他以前在當醫生，還是現在當市長，都是陳珮琪她們去看職棒，再興高采烈回來跟他講比數；他並非覺得看棒球很無聊，而是因為他根本沒時間去看棒球。

柯文哲也表示，從端午節國道5號大塞車現象觀察，雪山隧道的確是宜蘭很大瓶頸。他今天搭火車到宜蘭雖要花1小時50分鐘，當初還一度以為是慢車，但也是不錯的選擇，至少確保不會塞在國5雪隧內。若在北宜直鐵與北宜高鐵這兩項未來建設規劃中，他一定選擇北宜高鐵，但不論是北宜直鐵還是北宜高鐵，將來如果要做隧道，隧道要進宜蘭是大問題。

他也提及，雪隧過去在開挖時，對翡翠水庫產生影響。

柯文哲說，翡翠水庫非常重要，因為關乎北部600萬人口飲用水。為確保翡翠水庫，台北市政府有幾個政策上決定，第一點就是翡翠水庫不再派駐衛警，而是由台北市政府警察局直接接管這處國家重要水資源。

第二點，就是從翡翠水庫有挖一條專管到淨水廠，這部分花掉新台幣20億元，確保水源不會被污染，因為南勢溪水土保持20年內不會恢復，若每次強降雨，台北的水就變混濁。

柯文哲指出，第三點就是因為翡翠水庫很重要，未來不管是北宜直鐵或北宜高鐵，將來如果要做隧道進到宜蘭，那是一個大問題，需要進一步研究探討，因為依照過去的經驗，昔日在挖雪隧時，翡翠水庫水質確實變混濁，經過研究認為是當時在施工時，廢棄土處理程序不是很標準，應該有亂倒廢棄土問題。

媒體問到，立法院昨天通過監察院長陳菊人事案，但過程引發藍綠嚴重衝突。柯文哲認為，這是一種權力的傲慢，台灣民眾應該看得很清楚，國會過半數就有位子，但民進黨好像也不太在乎被說「鴨霸」。（編輯：方沛清）