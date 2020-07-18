　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

脫口「棒球看前半局就好」惹議　柯文哲澄清：是沒時間看！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼柯文哲出席回到1920臺北設市百年活動宣傳記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲柯文哲。（資料圖／記者周宸亘攝）

文／中央社記者沈如峰宜蘭縣18日電

台灣民眾黨主席柯文哲曾說，「老人與海」這本書很無聊，這就跟看棒球一樣只要看結果就好。柯文哲今天澄清，他並非覺得看棒球很無聊，而是因為他根本沒時間去看棒球。

柯文哲上午搭乘火車前往宜蘭，出席台灣民眾黨籍立委邱臣遠宜蘭縣服務處成立大會。

針對柯文哲日前曾提，「老人與海」這本書很無聊，這就跟看棒球一樣，不用看整個過程，只要看結果就好，說法引發外界與職棒球迷撻伐。他在受訪時澄清，家裡會去看棒球的是妻子陳佩琪，陳佩琪是球迷，會帶小朋友去看職棒。

柯文哲說，不管是他以前在當醫生，還是現在當市長，都是陳珮琪她們去看職棒，再興高采烈回來跟他講比數；他並非覺得看棒球很無聊，而是因為他根本沒時間去看棒球。

柯文哲也表示，從端午節國道5號大塞車現象觀察，雪山隧道的確是宜蘭很大瓶頸。他今天搭火車到宜蘭雖要花1小時50分鐘，當初還一度以為是慢車，但也是不錯的選擇，至少確保不會塞在國5雪隧內。若在北宜直鐵與北宜高鐵這兩項未來建設規劃中，他一定選擇北宜高鐵，但不論是北宜直鐵還是北宜高鐵，將來如果要做隧道，隧道要進宜蘭是大問題。

他也提及，雪隧過去在開挖時，對翡翠水庫產生影響。

柯文哲說，翡翠水庫非常重要，因為關乎北部600萬人口飲用水。為確保翡翠水庫，台北市政府有幾個政策上決定，第一點就是翡翠水庫不再派駐衛警，而是由台北市政府警察局直接接管這處國家重要水資源。

第二點，就是從翡翠水庫有挖一條專管到淨水廠，這部分花掉新台幣20億元，確保水源不會被污染，因為南勢溪水土保持20年內不會恢復，若每次強降雨，台北的水就變混濁。

柯文哲指出，第三點就是因為翡翠水庫很重要，未來不管是北宜直鐵或北宜高鐵，將來如果要做隧道進到宜蘭，那是一個大問題，需要進一步研究探討，因為依照過去的經驗，昔日在挖雪隧時，翡翠水庫水質確實變混濁，經過研究認為是當時在施工時，廢棄土處理程序不是很標準，應該有亂倒廢棄土問題。

媒體問到，立法院昨天通過監察院長陳菊人事案，但過程引發藍綠嚴重衝突。柯文哲認為，這是一種權力的傲慢，台灣民眾應該看得很清楚，國會過半數就有位子，但民進黨好像也不太在乎被說「鴨霸」。（編輯：方沛清）

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／三浦春馬輕生亡　經紀公司悲痛發聲明回應！
鬼父性侵女兒5次！喊：外面玩很貴...完事丟錢「到棺材都不能
木乃伊「痛苦吶喊」雙腿彎曲慘死　3000年前謎團終於破解了
新莊情侶過馬路遭小貨車「橫掃飛撞」驚悚影片曝！女破頭昏迷滿地
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

阿帕契規劃進駐豐年機場　台東縣政府：會以居民生活品質為第一

王定宇喊話國民黨協商廢考監：若扯東扯西就是政治操弄

脫口「棒球看前半局就好」惹議　柯文哲澄清：是沒時間看！

開刀傷口隱隱作痛...陳玉珍傷勢曝光　網喊：這傷太重建議截肢

柯建銘稱「同是民主老兵」：菊姐，監察院交給你了！

藍綠互控「複製貼上」！吳益政談政策形成：不要只看誰有貓、誰會跳舞

王世堅：政府人民窮忙於三倍券　只為凸顯「蘇」恩浩蕩

「全力提供協助」　侯友宜慰問殉職飛官遺屬：代表市民致上最高敬意

影／「侯Sir返校日」節目上線！侯友宜率新北男神女神重返校園

李眉蓁頂高溫鑽「媽祖」轎腳　肉快烤焦祈求：希望「佛祖」多給我智慧

林志穎騎白馬現身海邊！　重現10年前婚禮畫面...老婆感動哭

謝祖武見舊愛張玉嬿「站起來了」　「當場驚慌失措」..體感飆破50度！

Lulu最高紀錄一天9個工作！　阿達爆出新戀情...她好奇問：是誰XD

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

孫惡整阿嬤騙「只能跳傘回台灣」 她一聽嚇瘋哽咽：我有幫你們念佛

秦媽媽溪邊玩水被3小孩猛攻　求放過：奶奶的頭髮怕濕啊XD

體感破41℃！外送員疑中暑熱衰竭　突昏跌花圃命危...搶救仍未脫險境

旅客突落軌...差2分鐘列車進站　正義哥跳月台救人！台鐵：錯誤示範

2飛官殉職！弟兄敬禮送最後一程　高嘉隆10年女友捧遺照護他上車

飛行員假墜機真求婚展高超演技　女友念緊急手冊知真相爆哭答應

阿帕契規劃進駐豐年機場　台東縣政府：會以居民生活品質為第一

王定宇喊話國民黨協商廢考監：若扯東扯西就是政治操弄

脫口「棒球看前半局就好」惹議　柯文哲澄清：是沒時間看！

開刀傷口隱隱作痛...陳玉珍傷勢曝光　網喊：這傷太重建議截肢

柯建銘稱「同是民主老兵」：菊姐，監察院交給你了！

藍綠互控「複製貼上」！吳益政談政策形成：不要只看誰有貓、誰會跳舞

王世堅：政府人民窮忙於三倍券　只為凸顯「蘇」恩浩蕩

「全力提供協助」　侯友宜慰問殉職飛官遺屬：代表市民致上最高敬意

影／「侯Sir返校日」節目上線！侯友宜率新北男神女神重返校園

李眉蓁頂高溫鑽「媽祖」轎腳　肉快烤焦祈求：希望「佛祖」多給我智慧

薩摩耶化身「雪白大毛球」　窩馬麻懷裡討拍樂當小寶寶

不知女友是人妻…激戰後懷孕！男嚇傻「偽綠帽夫簽名」陪夾娃娃

變胖主因！專家曝「吃飯順序錯」血糖亂飆＝積肥油：先吃它才會瘦

二軍交流賽／吳哲源爆9分遭逆轉　林威助：好壞太明顯

聽到「想吃找爸爸」吃貨汪秒靠近　姊開「1條件」瞬間飽了

不斷更新／陳俊秀球卡手套「助攻」高家兄弟聯手開轟　3局富邦9比0樂天

台東學童彩繪熱氣球裝點校園　暑假歡迎大家一起來看熱氣球

救助植物人家庭！魏嘉賢應邀拍影片　持划槳為弱勢「撐舟」

老屁孩賓士偷襲「狂挑釁」虎斑貓　網笑：黑白大戰開打

衝突戲來真的！　李亦捷被揍…身上留「無法治愈後遺症」：這是紀念

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

政治熱門新聞

林昶佐被手襲褲袋　陳柏惟曝光關鍵影像

扯髮邱議瑩！葉毓蘭：我出手不能對不起教過的警察

柯P「看棒球很無聊」　3年前發文自打臉

「邊緣人」陳柏惟解說立院戰　13萬人笑爆

國民黨4招與民進黨纏鬥2小時　陳菊過關8/1上任

快訊／超驚悚！呂玉玲出手環抱賴品妤　「超狠扯髮拖行」

退警場外高喊「衝進去」朝警砸雞蛋...國民黨怒轟：警察快抓他

快訊／遭國民黨提告「不在場投票」涉偽造文書　陳瑩批「自導自演」

3Q哥靜看混戰　前方「榕樹下男人」引關注

手舉牌再爆侵權！李眉蓁稱：支持者自印　網貼照打臉

國民黨告發陳瑩　柯建銘預告結果

罷捷總部控黃捷　派2間諜潛總部

彰化10連霸老村長辭世　女兒前一天跟他視訊

別數梅花了！蘇貞昌破解三倍券假謠言

更多熱門

相關新聞

柯P批立院監院人事爭議案是「權力的傲慢」

柯P批立院監院人事爭議案是「權力的傲慢」

立法院民進黨團17日強勢投票通過後，前總統府秘書長陳菊在爭議中上任監察院長。台北市長柯文哲18日上午到宜蘭出席邱臣遠宜蘭服務處成立大會，受訪時表示，立院通過監察院長人事，沒有經過實質審查，這是一種權力的傲慢，台灣的民眾應該看得很清楚。

柯P：高鐵應延宜蘭　林佳龍歡迎

柯P：高鐵應延宜蘭　林佳龍歡迎

2020台北親水節開跑！

2020台北親水節開跑！

柯P「看棒球很無聊」　3年前發文自打臉

柯P「看棒球很無聊」　3年前發文自打臉

大專明星隊開眼界　鄧蒔陽打70分

大專明星隊開眼界　鄧蒔陽打70分

關鍵字：

柯文哲棒球

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

她爬50m陡峭岩壁拍照　「雙腿無力墜落」驚悚影片曝光

13歲神童跳級頂尖大學！1年後淪笑柄

快訊／日本男星三浦春馬自殺亡！

人夫結紮後老婆又懷孕！跑2醫院一驗「精蟲數0」頭頂綠爆

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

林瑞陽60歲近照曝　張庭痛哭：好怕他倒下

台北北投「77：0」虐殺桃園南勢

張雅琴不挺了　轟蔡政府政策失敗

謝和弦爆婚後待紐約就出軌「和洋妞一夜情」！

帶混血貓出門　公園伯以為是石虎

情侶草叢上演「活春宮」！大媽怒拿木板狂搧

上原亞衣痛揭「百人斬感謝祭」血汗拍片內幕！

10歲女兒被弄瞎！狠父狂捅男童12刀「噴血慘死」

兒孤單下床抱狗酣睡　畫面融化媽

月收6000萬正妹直播主輕生死亡！爆偷吃小王

更多

最夯影音

更多
林志穎騎白馬現身海邊！　重現10年前婚禮畫面...老婆感動哭

林志穎騎白馬現身海邊！　重現10年前婚禮畫面...老婆感動哭
謝祖武見舊愛張玉嬿「站起來了」　「當場驚慌失措」..體感飆破50度！

謝祖武見舊愛張玉嬿「站起來了」　「當場驚慌失措」..體感飆破50度！

Lulu最高紀錄一天9個工作！　阿達爆出新戀情...她好奇問：是誰XD

Lulu最高紀錄一天9個工作！　阿達爆出新戀情...她好奇問：是誰XD

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

孫惡整阿嬤騙「只能跳傘回台灣」 她一聽嚇瘋哽咽：我有幫你們念佛

孫惡整阿嬤騙「只能跳傘回台灣」 她一聽嚇瘋哽咽：我有幫你們念佛

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面