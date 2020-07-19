　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德全代會力挺陳其邁！卓榮泰暗酸柯文哲：棒球絕對不無聊

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲賴清德出席民進黨全代會 。（圖／記者李毓康攝）

▲賴清德出席民進黨全代會 。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨全代會19日下午登場，這次主題訂為「團結台灣、前進世界」，總統兼任民進黨主席蔡英文將發表談話。全代會重頭戲在中常委，包含副總統賴清德、前民進黨主席卓榮泰都被指介入，兩人下午現身皆駁斥相關說法。賴清德表示自己今天來力挺陳其邁，卓榮泰則透露自己昨天都在看棒球比賽，暗酸台北市長柯文哲，「棒球絕對不無聊」。

針對有媒體報導「卓榮泰系統奧援，綠色友誼常委席次穩了」等說法。卓榮泰下午現身中常會時表示，最近的傳聞都不是事實，自己昨天都在新莊棒球場看球賽。他還暗酸最近指「棒球很無聊」的柯文哲，「富邦跟樂天昨天的比賽過程非常精采，絕對一點都不無聊！」

卓榮泰表示，面對今天的全代會，一度考慮要不要出席，後來決定善盡黨員義務還是來了，「我誠摯呼籲，我絕對無意也沒有介入系統運作，呼籲全體先進黨代表同事，不管是票選的黨代表或當然黨代表，都要以創黨精神、堅持黨的核心價值，要以817萬票這麼高的人民信任跟高標準期待為念。這一次投票當中能夠超脫約束、投票自主，才能在今天的選票上做自己的主人。」

賴清德受訪時也否認外界相關派系傳聞，強調民進黨應該要展現團結一致的決心，為高雄市長補選戰陳其邁全力加油，祝福他高票當選，因為他有能力讓高雄進步，「至於黨職選舉，副總統沒有兼任黨職，我沒有介入，媒體報導應該查證不應該捕風捉影。」

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／對流雨彈來襲！　新北14縣市大雨特報
她爛醉醒來「7男人在身上」！14人小島夜夜狂歡　一股衝動刺了
在日本跑UberEats「好賺到改變人生！」　23歲妹：月收
警犬包廂跑透透！長腿辣妹被萌到　歪頭「巨物掉出」猛盯著看
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

AH-64E阿帕契駐豐年機場掀地方反彈　陸軍火速暫緩執行

賴清德全代會力挺陳其邁！卓榮泰暗酸柯文哲：棒球絕對不無聊

陳水扁全代會投票已跟法務部溝通　陳致中：行使黨代表權利

LIVE／蔡英文民進黨全代會致詞　「超強陣容」助選陳其邁

影／陳水扁出席全代會只投票、不開會　柯建銘：他已展現善意了

何時赴高雄輔選李眉蓁？　侯友宜：等市政告一段落、議會結束後

吳益政旗美後援會成立！柯文哲輔選一天跑9攤：資源較少的靠努力

上夜夜秀只付10萬？柯文哲親揭「與博恩爸爸關係」：一定會打折　

「我的佳濱」緣分從台大萌芽…　陳玉珍羞曝：喜歡文學氣質的男生

快訊／陳水扁再踩紅線？下午現身民進黨全代會「投票」

許光漢頻起身夾菜「飯x2 湯x3」　何炅吃飽了他還在吃：你不撐嗎

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

DJ得來速點餐自創「饒舌歌曲」 店員神配合演出！網讚：太專業

伊能靜在婆婆面前狂曬恩愛　秦媽媽看不下去：兩面派！！！

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

三浦春馬17歲主演《戀空》爆紅　7歲出道享年30歲...溫柔笑顏成最美遺容

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

《DD52》女團性感秀爆！楊丞琳：無可挑剔！　潘瑋柏.熱狗.瘦子狂讚：是我的菜！

命大！待死角處「秒被捲入車底」　曳引車右轉險輾過！騎士受輕傷

AH-64E阿帕契駐豐年機場掀地方反彈　陸軍火速暫緩執行

賴清德全代會力挺陳其邁！卓榮泰暗酸柯文哲：棒球絕對不無聊

陳水扁全代會投票已跟法務部溝通　陳致中：行使黨代表權利

LIVE／蔡英文民進黨全代會致詞　「超強陣容」助選陳其邁

影／陳水扁出席全代會只投票、不開會　柯建銘：他已展現善意了

何時赴高雄輔選李眉蓁？　侯友宜：等市政告一段落、議會結束後

吳益政旗美後援會成立！柯文哲輔選一天跑9攤：資源較少的靠努力

上夜夜秀只付10萬？柯文哲親揭「與博恩爸爸關係」：一定會打折　

「我的佳濱」緣分從台大萌芽…　陳玉珍羞曝：喜歡文學氣質的男生

快訊／陳水扁再踩紅線？下午現身民進黨全代會「投票」

國民姐夫AKIRA防疫在家「親手做各國料理」　林志玲每樣都讚：超好吃

港府：配合北京對美反制措施　不容霸權得逞

快訊／新店磺窟溪驚傳戲水意外　1男子「突沉下水面」秒消失不見人

疫情收災戶！BL劇男星「工作空窗」　轉當YouTuber開放粉絲點菜

家人外出焦慮！愛犬「臉貼大門」憂鬱皺眉　堅持等門惹鼻酸

AH-64E阿帕契駐豐年機場掀地方反彈　陸軍火速暫緩執行

李翊君女休學半年返台　檢場批美醫生「草菅人命」：等無法呼吸再派救護車

中職／張瑞麟投球協調　余文彬：球速不是重點

快訊／對流雨彈來襲！全台「14縣市大雨特報」　山區防雷擊強陣風

「X」膠帶不見了！　疫情解封　酒店小姐、男客縮短「社交距離」

政治熱門新聞

徐國勇持三倍券　買銅板小吃「要攤商不找零」

林昶佐被手襲褲袋　陳柏惟曝光關鍵影像

陳玉珍羞曝：喜歡文學氣質的男生

博恩與柯文哲合作！北市教育局標案金額曝光

傳台灣獲南韓列優先開放名單　外交部：駐韓代表處密切關注中

陳玉珍傷勢曝光　網喊：這傷太重建議截肢

王世堅：排隊買三倍券只為凸顯「蘇」恩浩蕩

張雅琴轟三倍券「失敗政策」　行政院：發現金難刺激經濟

快訊／陳水扁再踩紅線？下午現身民進黨全代會「投票」

李眉蓁鑽「媽祖」轎腳　祈求：「佛祖」多給我智慧

柯P「看棒球很無聊」　3年前發文自打臉

手舉牌再爆侵權！李眉蓁稱：支持者自印　網貼照打臉

扯髮邱議瑩！葉毓蘭：我出手不能對不起教過的警察

北捷熱像儀遭批可透視女性內衣　螢幕亮度調暗又傳影像辨識困難

更多熱門

相關新聞

柯文哲揭「與博恩爸爸關係」

柯文哲揭「與博恩爸爸關係」

脫口秀節目「博恩夜夜秀」針對總統蔡英文、前高雄市長韓國瑜收費不同，引起討論。台北市長柯文哲上兩次節目的收費，引發好奇。柯文哲19日前往高雄輔選，被問及上博恩夜夜秀僅付10萬？柯文哲透露，曾博恩的爸爸是他在台大的同事，也是妻子陳佩琪的同學，笑稱「一定會打折的」。

快訊／陳水扁再踩紅線？下午現身民進黨全代會「投票」

快訊／陳水扁再踩紅線？下午現身民進黨全代會「投票」

柯文哲揪市民「到老房子走走」

柯文哲揪市民「到老房子走走」

陳水扁想投中執委票　自爆遭民進黨刁難

陳水扁想投中執委票　自爆遭民進黨刁難

陸官媒：國安法斬斷民進黨亂港黑手

陸官媒：國安法斬斷民進黨亂港黑手

關鍵字：

柯文哲卓榮泰民進黨蔡英文賴清德

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

吃太辣喝水沒用！醫揭「解辣飲料Top4」　第1名網激推：超有效

遭指一夜情！Kimberley開嗆謝和弦

網紅直播業配「在流理臺洗4個月大寶寶」　被砲轟淚崩道歉

13歲神童跳級頂尖大學！1年後淪笑柄

單日湧萬人「懲罰澎湖」！居民買不到魚　澎管處回應了

上原亞衣痛揭「百人斬感謝祭」血汗拍片內幕！

23歲男撞爛瑪莎拉蒂　家世被起底

一心生兒子！結紮夫慫恿妻子勾引鄰居…再生3女兒

Tony到蘭嶼第一天「只能裸上身」！

消費券VS.三倍券！1亮點後者完勝：不敢花

搭高鐵行李蹦出「起司饅頭」萌翻

女大生染愛滋3年害16人感染！哭崩：我無心傷害誰

強尼戴普公開「前妻床上拉屎照」

少女屁屁卡鞦韆　3消防猛男包圍

首爾市長「歡樂組」曝！逼女秘書量血壓+拿內褲

更多

最夯影音

更多
許光漢頻起身夾菜「飯x2 湯x3」　何炅吃飽了他還在吃：你不撐嗎

許光漢頻起身夾菜「飯x2 湯x3」　何炅吃飽了他還在吃：你不撐嗎
《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

DJ得來速點餐自創「饒舌歌曲」 店員神配合演出！網讚：太專業

DJ得來速點餐自創「饒舌歌曲」 店員神配合演出！網讚：太專業

伊能靜在婆婆面前狂曬恩愛　秦媽媽看不下去：兩面派！！！

伊能靜在婆婆面前狂曬恩愛　秦媽媽看不下去：兩面派！！！

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面