賴清德全代會力挺陳其邁！卓榮泰暗酸柯文哲：棒球絕對不無聊





▲賴清德出席民進黨全代會 。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨全代會19日下午登場，這次主題訂為「團結台灣、前進世界」，總統兼任民進黨主席蔡英文將發表談話。全代會重頭戲在中常委，包含副總統賴清德、前民進黨主席卓榮泰都被指介入，兩人下午現身皆駁斥相關說法。賴清德表示自己今天來力挺陳其邁，卓榮泰則透露自己昨天都在看棒球比賽，暗酸台北市長柯文哲，「棒球絕對不無聊」。

針對有媒體報導「卓榮泰系統奧援，綠色友誼常委席次穩了」等說法。卓榮泰下午現身中常會時表示，最近的傳聞都不是事實，自己昨天都在新莊棒球場看球賽。他還暗酸最近指「棒球很無聊」的柯文哲，「富邦跟樂天昨天的比賽過程非常精采，絕對一點都不無聊！」

卓榮泰表示，面對今天的全代會，一度考慮要不要出席，後來決定善盡黨員義務還是來了，「我誠摯呼籲，我絕對無意也沒有介入系統運作，呼籲全體先進黨代表同事，不管是票選的黨代表或當然黨代表，都要以創黨精神、堅持黨的核心價值，要以817萬票這麼高的人民信任跟高標準期待為念。這一次投票當中能夠超脫約束、投票自主，才能在今天的選票上做自己的主人。」

賴清德受訪時也否認外界相關派系傳聞，強調民進黨應該要展現團結一致的決心，為高雄市長補選戰陳其邁全力加油，祝福他高票當選，因為他有能力讓高雄進步，「至於黨職選舉，副總統沒有兼任黨職，我沒有介入，媒體報導應該查證不應該捕風捉影。」