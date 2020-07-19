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長江重慶段迎今年最大洪水　安徽急封古城門防倒灌

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▲▼多地連日暴雨，大陸長江流域防汛形勢十分嚴峻。（圖／取自新華社）

▲多地連日暴雨，大陸長江流域防汛形勢十分嚴峻。（圖／新華社）

記者陳政錄／綜合報導

連日暴雨影響下，大陸長江、淮河等相關水系防汛形勢嚴峻。據當地新聞台報導，長江重慶段由於18日上午剛通過的「長江2020年第2號洪水」，迎來今年最高水位，沒過碼頭台階，在重慶磁器口古鎮，低窪處的街道已被倒灌的嘉陵江水淹沒。

大陸水位部門監測顯示，18日8時，長江寸灘站水位179.36公尺，低於警戒水位1.14公尺；嘉陵江北碚站水位187.50公尺，低於警戒水位7.00公尺。這是今年入汛以來，長江重慶段的最高水位，最大流量達到每秒43500立方公尺，而重慶共有3000萬人口在此居住、生活。

▲▼長江重慶段出現今年入汛以來最高水位。（圖／翻攝自看看新聞）

▲長江重慶段出現今年入汛以來最大洪水。（圖／翻攝自看看新聞）

除重慶以外，由於與長江交會的淮河水位亦持續上漲，在安徽省壽縣累計降雨量超過200毫米的基礎上，進一步加大洪患風險。目前，該區東淝閘（瓦埠湖側）水位21.46米，淮河側水位22.15米，閘門關閉。

為此，安徽壽縣防汛抗旱指揮部已緊急封閉壽縣古城賓陽門。以防止河水倒灌，指揮部綜合協調指揮中心主任卞修略說，官方正進行行賓陽門封堵工作，從而保障老城區居民正常的生產和生活秩序。他表示，若東淝閘淮河側水位回落，低於瓦埠湖側，古城門會視情況重新開放。

▲▼安徽壽縣封閉古城門，防河水倒灌。（圖／翻攝自看看新聞）

▲安徽壽縣封閉古城門，防河水倒灌。（圖／翻攝自看看新聞）

17日大陸官方宣布，「長江2020年第2號洪水」已在上游形成、三峽大壩入庫流量快速上漲後，大陸國家防總副總指揮、水利部部長鄂竟平18日兩次針對長江、淮河、太湖等流域汛情態勢，主持會商。

該會議指出，截至18日18時，長江三峽水庫入庫流量維持在每秒61000立方公尺，水位漲至161.69公尺，接近長江宜昌站1998年時的最大洪峰流量；長江中下游馬鞍山至南京段水位超過歷史最高水位、淮河幹流王家壩水位28.08公尺，超警0.58公尺；太湖水位4.71公尺，超保0.06公尺，周邊河網區有47站水位超警、23站超保；重慶、四川、湖北、安徽等地一些中小河流發生超警、超保洪水。

據《看看新聞》報導，由於洪水形成，湖北陽新富河流域率洲管理區葵賽湖下垸、排市鎮萬家村段出現潰口，於17日、18日經搶救後合攏，目前當地正積極搶救受災的1萬3000多畝農田，將損失降到最低。

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