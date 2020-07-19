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搶魚不要命！ 安徽北雁湖暴漲現「水中人牆」...目擊者：全區都來了吧

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▲許多市民不顧危險，前往安徽北雁湖撈魚。（圖／翻攝自沸點視頻，下同）

▲許多市民不顧危險，前往安徽北雁湖撈魚。（圖／翻攝自沸點視頻，下同）

記者劉亭／綜合報導

安徽合肥因為持續降下暴雨，市區多地淹水，也因此北雁湖暴漲放水，許多市民不顧危險，拿著魚網等工具在湖口冒險撈魚，現場人山人海，至少數百人瘋抓魚，甚至還有人現場擺攤販賣。

根據沸點視頻報導，北雁湖水位高漲，湖中魚群不斷跳出水面，引來眾人下水。現場一名吳小姐透露，到了現場已經滿滿的人牆，感覺全合肥高新區的人都來了，一到現場就看見人家抓到好大的魚，是她出生以來看過最大的。

▲許多市民不顧危險，前往安徽北雁湖撈魚。（圖／翻攝自沸點視頻，下同）

吳小姐也透露，這片水域是私人養殖的，魚主人損失很大「要虧死了」，由於許多人搶著魚，北雁湖還出現小攤販，早上有人賣一條魚40元人民幣，下午都被搶光了，想買還買不到。

據@安徽發布18日消息，根據《安徽省防汛抗旱應急預案》有關規定，省防指決定於7月18日18時將防汛應急響應提升至Ⅰ級。當前，長江乾流全線超警戒水位，水陽江、滁河、巢湖西河、菜子湖等主要支流、湖泊超保證水位；淮河幹流王家壩站超警戒水位。

據預測，7月18日和21日前後我省還有兩次強降雨過程，防汛抗洪形勢十分嚴峻。省防指要求，各地各部門要根據預案和相關規定，密切監視雨情水情汛情變化，及時調整應急響應級別，並強化落實相應防汛抗洪搶險救災各項措施。

▲許多市民不顧危險，前往安徽北雁湖撈魚。（圖／翻攝自沸點視頻，下同）

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