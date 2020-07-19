安徽巢湖水位破歷史新高　三河鎮3.1萬人「緊急撤離」

▲合肥巢湖地處長江、淮河之間，洪澇災害首當其衝，周邊水系上漲接近合肥市區橋面，以致官方首次運用重車在橋上增加壓力。（圖／翻攝自央視新聞）

記者陳政錄／綜合報導

大陸洪患風險持續升高！據央視報導，由於安徽巢湖兩水站水位均創歷史新高，導致延湖全線水系超過保證水位，目前，官方已下令將周邊的合肥三河全鎮居民「緊急撤離」，三河古鎮景區關閉，客運班線通通停運。

三河鎮位於安徽省合肥市肥西縣東南部，面積4.71平方公里，人口3.1萬，2007年入選中國歷史文化名鎮，為當地知名的旅遊景點，有三河大捷遺跡、鄭善甫故居、古民街等。

▲安徽省合肥市肥西縣三河古鎮旅遊景區。（圖／CFP）

央視報導稱，由於當地杭埠河水位已經達到14.63公尺，為歷史最高水位，自7月19日4時起，三河鎮鎮區居民開始有序撤離；目前，三河鎮鎮區已統一撤離群眾1300多名；自駕方式撤離群眾人數達幾千人。

巢湖位於安徽省中部的合肥市境內，涉及1區包河區1縣級市巢湖市3縣（肥東、肥西、廬江）20個鄉鎮，地處長江淮河之間，該湖總面積約775平方公里，是安徽省最大的湖泊，被稱為傳統的中國五大淡水湖之一。

央視報導稱，截至今天（7月19日）上午11點，巢湖忠廟站水位達到12.82公尺，巢湖塘西站12.77公尺，均超過歷史最高水位（1991年7月13日）。此外，巢湖支流方面，杭埠河、豐樂河、派河超過歷史最高水位，沿巢河湖全線超保證水位。

▲三河鎮全鎮居民緊急撤離。（圖／翻攝自央視新聞）

在此之下，由於合肥河水持續上漲，市區採取緊急措施，對長江路橋採取配重方式，用重車壓橋，確保橋樑安全。這是合肥市首次採取這種方式。

技術人員表示，合肥市城鄉建設局開計劃用24輛重車增加橋面配重，以應對水位上漲後，對橋面產生的浮力和衝擊力，以及由此產生的安全隱患。

據了解，17日大陸官方宣布，「長江2020年第2號洪水」已在上游形成、三峽大壩入庫流量快速上漲後，大陸國家防總副總指揮、水利部部長鄂竟平18日兩次針對長江、淮河、太湖等水域汛情態勢，主持會商。

該會議指出，截至18日18時，長江三峽水庫入庫流量維持在每秒61000立方公尺，水位漲至161.69公尺，接近長江宜昌站1998年時的最大洪峰流量；長江中下游馬鞍山至南京段水位超過歷史最高水位、淮河幹流王家壩水位28.08公尺，超警0.58公尺；太湖水位4.71公尺，超保0.06公尺，周邊河網區有47站水位超警、23站超保；重慶、四川、湖北、安徽等地一些中小河流發生超警、超保洪水。

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