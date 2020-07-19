湖北漁村變水城　700村民划船進出、5700畝魚塘被淹

▲大陸湖北陽財湖村全泡在水裡。（圖／取自澎湃新聞）

記者陳政錄／綜合報導

隨「長江2020年第2號洪水」形成，相關流域防汛形勢越來越嚴峻。其中，以湖北荊州市洪湖旁的小漁村—陽財湖村為例，整座村已被洪水圍困，成為水鄉澤國，近700村民得靠划船出入，200名老人、小孩被緊急安置。

據《澎湃新聞》報導，自7月15日湖北第一大湖泊洪湖水位升至27.13公尺，超過保證水位0.16公尺後，陸媒首次挺進遭洪水圍困的陽財湖村，發現雖洪湖水位已經有所下降，但村民仍須靠划船出門，磚房均已進水，數千畝魚塘被淹，養殖業損失慘重。

▲居民划船出門。（圖／取自澎湃新聞，下同）

陽財湖村位處湖北荊州市洪湖市螺山鎮、洪湖旁，全村160多戶697人，常住人口超過400人，幾乎都是漁民家庭，雖早年貧困，但近年因養殖業興起，慢慢在湖邊發展出5700畝魚塘。

螺山鎮人大副主席熊安清說，陽財湖村能承受的洪湖水位約為26.5公尺，一旦洪湖水位超過這個數字，洪湖的水就會湧入村內。

留守漁民坦言，他們一家一戶至少養魚20畝以上，投入資金7、8萬元人民幣起跳，如今全被淹沒，今年損失在70%以上。熊安清說，陽財湖村臨近洪湖，漁業資源豐富，在沒有洪災的情況下，會比附近村民種田賺錢，但由於地勢低窪，臨近洪湖，每一次洪湖發洪水，陽財湖村都會受災​​，「只要過了7月的梅雨，就基本平安無事了。」

李紅香（化名）是一位留守漁民，她說，在洪水未湧進村前，一排排房屋之間是有水泥路的，可以開車，目前的水位下降2公尺，就是村子正常的水位；另一位50歲的秦方友（化名）心情低落，他望著已基本連成一片的魚塘說，魚基本全跑了，要虧慘了。

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