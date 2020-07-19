　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

湖北漁村變水城　700村民划船進出、5700畝魚塘被淹

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼大陸湖北陽財湖村全泡在水裡。（圖／取自澎湃新聞）

▲大陸湖北陽財湖村全泡在水裡。（圖／取自澎湃新聞）

記者陳政錄／綜合報導

隨「長江2020年第2號洪水」形成，相關流域防汛形勢越來越嚴峻。其中，以湖北荊州市洪湖旁的小漁村—陽財湖村為例，整座村已被洪水圍困，成為水鄉澤國，近700村民得靠划船出入，200名老人、小孩被緊急安置。

據《澎湃新聞》報導，自7月15日湖北第一大湖泊洪湖水位升至27.13公尺，超過保證水位0.16公尺後，陸媒首次挺進遭洪水圍困的陽財湖村，發現雖洪湖水位已經有所下降，但村民仍須靠划船出門，磚房均已進水，數千畝魚塘被淹，養殖業損失慘重。

▲▼大陸湖北陽財湖村全泡在水裡。（圖／取自澎湃新聞）

▲居民划船出門。（圖／取自澎湃新聞，下同）

陽財湖村位處湖北荊州市洪湖市螺山鎮、洪湖旁，全村160多戶697人，常住人口超過400人，幾乎都是漁民家庭，雖早年貧困，但近年因養殖業興起，慢慢在湖邊發展出5700畝魚塘。

螺山鎮人大副主席熊安清說，陽財湖村能承受的洪湖水位約為26.5公尺，一旦洪湖水位超過這個數字，洪湖的水就會湧入村內。

留守漁民坦言，他們一家一戶至少養魚20畝以上，投入資金7、8萬元人民幣起跳，如今全被淹沒，今年損失在70%以上。熊安清說，陽財湖村臨近洪湖，漁業資源豐富，在沒有洪災的情況下，會比附近村民種田賺錢，但由於地勢低窪，臨近洪湖，每一次洪湖發洪水，陽財湖村都會受災​​，「只要過了7月的梅雨，就基本平安無事了。」

李紅香（化名）是一位留守漁民，她說，在洪水未湧進村前，一排排房屋之間是有水泥路的，可以開車，目前的水位下降2公尺，就是村子正常的水位；另一位50歲的秦方友（化名）心情低落，他望著已基本連成一片的魚塘說，魚基本全跑了，要虧慘了。

►偷偷分享少女秘密！

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▲▼大陸湖北陽財湖村全泡在水裡。（圖／取自澎湃新聞）

ET快訊
快訊／對流雨彈來襲！　新北14縣市大雨特報
她爛醉醒來「7男人在身上」！14人小島夜夜狂歡　一股衝動刺了
在日本跑UberEats「好賺到改變人生！」　23歲妹：月收
警犬包廂跑透透！長腿辣妹被萌到　歪頭「巨物掉出」猛盯著看
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

港府：配合北京對美反制措施　不容霸權得逞

美國制裁香港引疑慮　港政務司長喊話：影響有限

才出生46小時被偷！警花76hrs「尋嬰大作戰」找到了...爸媽揪心痛哭

駕訓班教練「強逼女學員開車」　傳想抱你被老公目睹...旅館半裸起衝突！

湖北漁村變水城　700村民划船進出、5700畝魚塘被淹

長江重慶段迎今年最大洪水　安徽急封古城門防倒灌

力挺港版國安法　陸官媒：必將斬斷民進黨亂港黑手

長江2020年第2號洪水形成後　官方：與淮河、太湖齊發形勢嚴峻

沒收到畢業花！　女老師「不爽被欺負」罰站學生吐滿臉口水：呸噁心

避美印聯手封殺　路透：TikTok考慮在倫敦設總部

許光漢頻起身夾菜「飯x2 湯x3」　何炅吃飽了他還在吃：你不撐嗎

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

DJ得來速點餐自創「饒舌歌曲」 店員神配合演出！網讚：太專業

伊能靜在婆婆面前狂曬恩愛　秦媽媽看不下去：兩面派！！！

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

三浦春馬17歲主演《戀空》爆紅　7歲出道享年30歲...溫柔笑顏成最美遺容

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

《DD52》女團性感秀爆！楊丞琳：無可挑剔！　潘瑋柏.熱狗.瘦子狂讚：是我的菜！

命大！待死角處「秒被捲入車底」　曳引車右轉險輾過！騎士受輕傷

港府：配合北京對美反制措施　不容霸權得逞

美國制裁香港引疑慮　港政務司長喊話：影響有限

才出生46小時被偷！警花76hrs「尋嬰大作戰」找到了...爸媽揪心痛哭

駕訓班教練「強逼女學員開車」　傳想抱你被老公目睹...旅館半裸起衝突！

湖北漁村變水城　700村民划船進出、5700畝魚塘被淹

長江重慶段迎今年最大洪水　安徽急封古城門防倒灌

力挺港版國安法　陸官媒：必將斬斷民進黨亂港黑手

長江2020年第2號洪水形成後　官方：與淮河、太湖齊發形勢嚴峻

沒收到畢業花！　女老師「不爽被欺負」罰站學生吐滿臉口水：呸噁心

避美印聯手封殺　路透：TikTok考慮在倫敦設總部

港府：配合北京對美反制措施　不容霸權得逞

快訊／新店磺窟溪驚傳戲水意外　1男子「突沉下水面」秒消失不見人

疫情收災戶！BL劇男星「工作空窗」　轉當YouTuber開放粉絲點菜

家人外出焦慮！愛犬「臉貼大門」憂鬱皺眉　堅持等門惹鼻酸

AH-64E阿帕契駐豐年機場掀地方反彈　陸軍火速暫緩執行

李翊君女休學半年返台　檢場批美醫生「草菅人命」：等無法呼吸再派救護車

中職／張瑞麟投球協調　余文彬：球速不是重點

快訊／對流雨彈來襲！全台「14縣市大雨特報」　山區防雷擊強陣風

「X」膠帶不見了！　疫情解封　酒店小姐、男客縮短「社交距離」

賴清德全代會力挺陳其邁！卓榮泰暗酸柯文哲：棒球絕對不無聊

大陸熱門新聞

13歲神童跳級頂尖大學！1年後淪笑柄

一心生兒子！結紮夫慫恿妻子勾引鄰居…再生3女兒

女大生染愛滋3年害16人感染！哭崩：我無心傷害誰

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

女神音樂生搭機丟失300歲大提琴！全網幫他找

陸專家：三峽大壩混凝土能撐500年！

搶魚不要命！ 安徽北雁湖暴漲現「水中人牆」

10歲女兒被弄瞎！狠父狂捅男童12刀「噴血慘死」　自稱精神病求減刑

婆婆進7家店狂偷衣服　只為給媳婦穿

不爽沒收到畢業花！　女老師叫全班罰站「狂吐學生口水」

28歲男虐殺7歲繼子！恐怖演技險騙過所有人

困電梯內手機沒帶！母女喝尿維生4天

港插畫家在台定居3年：用心想著如何貢獻台灣

10歲女兒被弄瞎！狠父狂捅男童12刀「噴血慘死」

更多熱門

相關新聞

長江重慶段迎最大洪水　安徽封城門

長江重慶段迎最大洪水　安徽封城門

連日暴雨影響下，大陸長江、淮河等相關水系防汛形勢嚴峻。據當地新聞台報導，長江重慶段由於18日上午剛通過的「長江2020年第2號洪水」，迎來今年最高水位，沒過碼頭台階，在重慶磁器口古鎮，低窪處的街道已被倒灌的嘉陵江水淹沒。

陸官方：長江淮河太湖洪水有齊發風險

陸官方：長江淮河太湖洪水有齊發風險

搶魚不要命！ 安徽北雁湖暴漲現「水中人牆」

搶魚不要命！ 安徽北雁湖暴漲現「水中人牆」

解放軍來了！陸出動「71集團軍」赴洪水前線

解放軍來了！陸出動「71集團軍」赴洪水前線

湖北恩施河水倒灌　公車快被滅頂

湖北恩施河水倒灌　公車快被滅頂

關鍵字：

長江三峽大壩水災洪水災害湖北漁村魚塘陽財湖村洪湖

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

吃太辣喝水沒用！醫揭「解辣飲料Top4」　第1名網激推：超有效

遭指一夜情！Kimberley開嗆謝和弦

網紅直播業配「在流理臺洗4個月大寶寶」　被砲轟淚崩道歉

13歲神童跳級頂尖大學！1年後淪笑柄

單日湧萬人「懲罰澎湖」！居民買不到魚　澎管處回應了

上原亞衣痛揭「百人斬感謝祭」血汗拍片內幕！

23歲男撞爛瑪莎拉蒂　家世被起底

一心生兒子！結紮夫慫恿妻子勾引鄰居…再生3女兒

Tony到蘭嶼第一天「只能裸上身」！

消費券VS.三倍券！1亮點後者完勝：不敢花

搭高鐵行李蹦出「起司饅頭」萌翻

女大生染愛滋3年害16人感染！哭崩：我無心傷害誰

強尼戴普公開「前妻床上拉屎照」

少女屁屁卡鞦韆　3消防猛男包圍

首爾市長「歡樂組」曝！逼女秘書量血壓+拿內褲

更多

最夯影音

更多
許光漢頻起身夾菜「飯x2 湯x3」　何炅吃飽了他還在吃：你不撐嗎

許光漢頻起身夾菜「飯x2 湯x3」　何炅吃飽了他還在吃：你不撐嗎
《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

DJ得來速點餐自創「饒舌歌曲」 店員神配合演出！網讚：太專業

DJ得來速點餐自創「饒舌歌曲」 店員神配合演出！網讚：太專業

伊能靜在婆婆面前狂曬恩愛　秦媽媽看不下去：兩面派！！！

伊能靜在婆婆面前狂曬恩愛　秦媽媽看不下去：兩面派！！！

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面