「解放軍來了！」　陸出動「71集團軍」赴洪水前線搶救

▲解放軍「第71集團軍」赴抗洪一線支援。（圖／翻攝陸媒）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸暴雨災情嚴峻，解放軍東部戰區陸軍「第71集團軍」繼12日出動2千名官兵赴江西九江抗洪後，17日再度出動1千名官兵赴安徽蕪湖抗洪一線。從解放軍發布的照片可發現，「第71集團」的車輛上貼著「解放軍來了」「為人民服務」「洪水無情人有情」等標語，車內載運了救生艇等器材。

根據陸媒報導，正在皖東某訓練基地執行演訓任務的「第71集團軍」某合成旅17日接到上級命令，火速集結官兵，採取摩托化行軍的方式，緊急馳援安徽省蕪湖市，迅速投入搶險救災任務。

合成旅迅速啟動應急響應機制，召開防汛動員部署會，進一步細化抗洪搶險的行動方案，所有抗洪搶險車輛和救援物資器材前期已經準備到位，出動1000名官兵，攜帶救災器材，緊急奔赴災區。

此前，合成旅時刻關注氣象預報、汛情走勢，結合部隊訓練期間，制定多個抗洪方案，提前研判兵力部署及相關預案。合成旅抗洪救災指揮所及時向當地了解最新情況，負責指揮的旅領導帶車隊趕赴抗洪點位，摸準一線汛情、災情後，指揮部隊立即展開救災工作。

報導提到，11日晚間，中央軍委追授「抗洪救災模範」稱號的周麗平烈士生前所在部隊「第71集團軍」某旅接上級命令後，迅速啟動應急預案，連夜召開緊急會議，部署搶險救災任務。12日清晨，該旅出動官兵2000多名，攜帶救生艇及搶險物資從皖東某野外駐訓場緊急奔赴九江市執行抗洪搶險任務。

根據公開資料，「第71集團軍」隸屬解放軍東部戰區陸軍，機關駐地位於江蘇省徐州市。