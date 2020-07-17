　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

湖北派直升機空投「12噸石塊」　堵住50公尺潰口！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼湖北派直升機空投「12噸石塊」　堵住50公尺潰口！。（圖／翻攝長江網）

▲直升機載著石塊，飛至潰口上方空投。（圖／翻攝長江網）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸暴雨災情持續，湖北省陽新縣富河幹堤葵賽湖下垸出現一處50多公尺的潰口，並導致下游6000多畝的農業園被淹沒。由於潰口周圍地基過軟，大型機具難以進入，湖北省官方調派了3架直升機，載運著12公噸的石塊，以空投的方式成功堵住潰口。

根據《長江網》報導，潰口處通往附近道路長約2公里，其中1公里為河堤，路面窄、路基軟，導致大型機械設備和工程車輛無法抵達，搶險施工難度較大，陽新縣因此緊急向湖北省應急管理廳請求支援。

湖北省應急管理廳收到通報後，立即調派三架直升機予以支援，並商調武警機動總隊某支隊官兵100多人，攜帶27台套大型機械裝備緊急馳援，迅速對臨時施工道路拓寬加固碾壓。

▲▼湖北派直升機空投「12噸石塊」　堵住50公尺潰口！。（圖／翻攝長江網）

陽新縣應急管理局則出動50名搶險突擊隊員、50名民兵參與現場搶險，和武警官兵協同掛料，掛料均用鋼筋網包裹塊石成袋，每袋重約1噸，配合直升機快速空投。

湖北省應急管理廳現場負責人表示，本次封堵採取大型機械在潰口兩端拋石固腳，一架小型直升機觀測偵查，兩架大型直升機空中吊掛塊石輪番拋投，並以空投集裝箱為備用，最後黏土填築的方法予以封堵，通過軍地協同、空地聯動，確保潰口封堵及時完成。

報導提到，執行本次任務的三架直升機分部為米-26、米-171和一架小型直升機，其中，執行拋投任務的米-26直升機是全球仍在服役最重、最大的直升機，機身長42米，最大起飛重量56噸，可一次吊掛15噸載荷，在2008年汶川地震後形成的唐家山堰塞湖排險中，成功將挖掘機等重型設備空投至壩頂，打通空中搶險通道。

▲▼湖北派直升機空投「12噸石塊」　堵住50公尺潰口！。（圖／翻攝長江網）

ET快訊
再添2例菲律賓境外移入！20多歲女、40多歲男赴菲工作染疫
兒子沒選上投手…台南父怒打投手爸　再抄球棒「斷他手」
野生辜莞允白沙灣「水中半球狂晃」！　KID一看噴火了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

湖北派直升機空投「12噸石塊」　堵住50公尺潰口！

長江今年第2號洪水形成！三峽大壩進水量飆升「每秒5萬立方米」

IT妹爽中4億秒辭職！環遊世界2年後被爆「負債84萬」　網搖頭：其實賺滿滿

砸中瞬間曝光！　他邊滑手機邊走路...下秒遭19樓冷氣機爆頭

制裁沒在怕！林鄭月娥：不嚮往美國「不發簽證就不去！」

香港再增67確診！　深圳祭出超嚴入境令：72小時核酸檢測+強制隔離14天

長江一號洪峰通過安徽！幹流水位仍「全線超警戒」　3天後再有洪水

1天1杯奶茶！18歲高中生關節「長滿白結石」慘變形　腳爆痛無法走路

三峽大壩迎新一輪洪水！官方發4預警「未來3天是關鍵」　長江先退再漲

少女帶2女童上頂樓天台　竟慫恿「手放開跳一跳」...自己卻緊抓欄杆

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

真理褲妹澆你怎麼幫怕水貓洗澡　誘導+蓮蓬頭慢慢澆…不再戰爭

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

強迫症的天堂❤滿滿透明立方體　手工切冰塊！網：可以看一整天

男選手模仿鄧紫棋…本尊一合唱都認證！　鐵肺歌后PK郎朗「誰浮誇」ＸＤ

鄧倫密室逃脫「被NPC凶到結巴軟腳」　楊冪機智使出「軟綿音撒嬌」過關了！

學會「搭搭搭」3步伐對手秒滑倒！　他拍籃球教學萬人朝聖：動作超細

這種守備~~洪總表情包又來啦

湖北派直升機空投「12噸石塊」　堵住50公尺潰口！

長江今年第2號洪水形成！三峽大壩進水量飆升「每秒5萬立方米」

IT妹爽中4億秒辭職！環遊世界2年後被爆「負債84萬」　網搖頭：其實賺滿滿

砸中瞬間曝光！　他邊滑手機邊走路...下秒遭19樓冷氣機爆頭

制裁沒在怕！林鄭月娥：不嚮往美國「不發簽證就不去！」

香港再增67確診！　深圳祭出超嚴入境令：72小時核酸檢測+強制隔離14天

長江一號洪峰通過安徽！幹流水位仍「全線超警戒」　3天後再有洪水

1天1杯奶茶！18歲高中生關節「長滿白結石」慘變形　腳爆痛無法走路

三峽大壩迎新一輪洪水！官方發4預警「未來3天是關鍵」　長江先退再漲

少女帶2女童上頂樓天台　竟慫恿「手放開跳一跳」...自己卻緊抓欄杆

6米巨型書本現身北車！5國地標「免出國環遊世界」5天免費拍

再添2例菲律賓境外移入！20多歲女、40多歲男赴菲工作染疫

軍事設施傳多起爆炸案　美：伊朗防空系統已呈高度警戒

中職選秀／首輪熱門林子豪　高中三壘大物投入選秀

42歲男神被《機智醫生》張冬天問名字：對，我是元斌！尷尬結局笑翻網

完整名單曝光！蔡英文提名27位監委　全數獲立院表決通過

陳芳語比基尼邪惡視角照曝光　「由下往上」渾圓美胸全看光！

汪農場裡放繩「突然衝出公路」　飼主車陣中後悔：高估牠穩定性

不捨自宅遭法拍！董座出手償債　姊弟撕破臉局面暫落幕

蘇友辰／除了刑事審判　「陪審制」何妨另起爐灶

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

大陸熱門新聞

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

IT妹爽中4億！2年後近況曝...網搖頭

3年生2胎「都不是他的」妻7字回讓他吐血

每天喝奶茶！高中男關節長滿「白結石」

女帶2童上頂樓　竟慫恿「手放開跳」

女神音樂生搭機丟失300歲大提琴！全網幫他找

三峽大壩迎新一輪洪水！　官方發4預警

飲料被下催情藥！服務生小哥秒靠近她暗中保護

一心生兒子！結紮夫慫恿妻子勾引鄰居…再生3女兒

阿公救命！下秒驚見「媳婦鋸子殺小孩」

男大生和女友吵架！轉頭為女室友摘荷花溺亡

陸國防部「正告民進黨」：死路一條

男低頭滑手機　遭19樓冷氣機爆頭

南海諸島「屬中華民國」　國台辦回應

更多熱門

相關新聞

長江第2號洪水形成！三峽大壩進水量飆升

長江第2號洪水形成！三峽大壩進水量飆升

大陸水利部17日通報「長江2020年第2號洪水」在長江上游形成，指受強降雨影響，長江上游幹流及三峽區間來水明顯增加，三峽水庫入庫流量快速上漲，預計當晚8時三峽水庫最大入庫流量將達每秒55000立方公尺。

2英雄飛官殉職！蔡英文1030親赴新竹弔唁

2英雄飛官殉職！蔡英文1030親赴新竹弔唁

三峽大壩迎新一輪洪水！　官方發4預警

三峽大壩迎新一輪洪水！　官方發4預警

影／OH–58D失事家屬質疑機械　嚴德發：警報燈有亮

影／OH–58D失事家屬質疑機械　嚴德發：警報燈有亮

印度阿薩姆洪水　至少66人死亡

印度阿薩姆洪水　至少66人死亡

關鍵字：

暴雨洪水湖北直升機空投

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

糗！法拍求分割共有老透天　一拍竟殺出外人搶下

月收6000萬正妹直播主輕生死亡！爆偷吃小王

熊貓「24秒連吃2口」真相逆轉！　外送員還原現場

百億大亨剩8萬再次白手起家　3年拚出億萬身價

辣妹直白Diss：你沒有女友，這需求正常

6泰人自台返國發高燒　進一步檢測

不會調冷氣溫度　「一看遙控器」網秒點破

三倍券到手！他all in威力彩結局出爐

消費券VS.三倍券！1亮點後者完勝：不敢花

威力彩頭獎破20億！網友砸13萬全槓龜

黃曉明傳婚變Angelababy　官司判決書洩真相

董至成哽咽首揭離婚進度！

IT妹爽中4億！2年後近況曝...網搖頭

墜機畫面曝光！「垂直墜毀」地面　2飛官殉職

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆
真理褲妹澆你怎麼幫怕水貓洗澡　誘導+蓮蓬頭慢慢澆…不再戰爭

真理褲妹澆你怎麼幫怕水貓洗澡　誘導+蓮蓬頭慢慢澆…不再戰爭

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面