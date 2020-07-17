湖北派直升機空投「12噸石塊」　堵住50公尺潰口！

▲直升機載著石塊，飛至潰口上方空投。（圖／翻攝長江網）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸暴雨災情持續，湖北省陽新縣富河幹堤葵賽湖下垸出現一處50多公尺的潰口，並導致下游6000多畝的農業園被淹沒。由於潰口周圍地基過軟，大型機具難以進入，湖北省官方調派了3架直升機，載運著12公噸的石塊，以空投的方式成功堵住潰口。

根據《長江網》報導，潰口處通往附近道路長約2公里，其中1公里為河堤，路面窄、路基軟，導致大型機械設備和工程車輛無法抵達，搶險施工難度較大，陽新縣因此緊急向湖北省應急管理廳請求支援。

湖北省應急管理廳收到通報後，立即調派三架直升機予以支援，並商調武警機動總隊某支隊官兵100多人，攜帶27台套大型機械裝備緊急馳援，迅速對臨時施工道路拓寬加固碾壓。

陽新縣應急管理局則出動50名搶險突擊隊員、50名民兵參與現場搶險，和武警官兵協同掛料，掛料均用鋼筋網包裹塊石成袋，每袋重約1噸，配合直升機快速空投。

湖北省應急管理廳現場負責人表示，本次封堵採取大型機械在潰口兩端拋石固腳，一架小型直升機觀測偵查，兩架大型直升機空中吊掛塊石輪番拋投，並以空投集裝箱為備用，最後黏土填築的方法予以封堵，通過軍地協同、空地聯動，確保潰口封堵及時完成。

報導提到，執行本次任務的三架直升機分部為米-26、米-171和一架小型直升機，其中，執行拋投任務的米-26直升機是全球仍在服役最重、最大的直升機，機身長42米，最大起飛重量56噸，可一次吊掛15噸載荷，在2008年汶川地震後形成的唐家山堰塞湖排險中，成功將挖掘機等重型設備空投至壩頂，打通空中搶險通道。