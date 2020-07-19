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鐵路高架化永久軌及開工橋下道路開工　黃敏惠：自籌款21億盼由中央全額補助

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▲▼ 鐵高主體工程C611標永久軌及橋下平面道路工程開工 市長黃敏惠：翻轉嘉市帶來拚經濟新契機 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 鐵高主體工程C611標永久軌及橋下平面道路工程開工 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市區鐵路高架化計畫C611標「鐵路高架橋及橋下平面道路工程」，在北香湖公園區內舉辦開工動土祈福典禮，嘉義市長黃敏惠、交通部祁文中次長、根基營造公司董事長袁藹維、台灣世曦公司董事長施義芳、市議會議長莊豐安、副議長蘇澤峰、市府團隊、里長及眾貴賓等共同出席，見證計畫鐵路高架橋工程全面啟動。

C611標工程經費約53.4億元，工程範圍北起嘉北車站北方約2.3公里處，南至嘉義車站南方約3.5里處，全長約8.3公里。本次C611標高架橋工程動土象徵嘉義市區鐵路高架化計畫正式邁入永久軌施工之重要階段。

市長黃敏惠強調，嘉義市很小，卻有潛在很大的能量。鐵高建設最重要的永久軌都市計畫也是在她任內由都委會通過，C611標工程主體總經費佔比最大，交通是建設之母，且交通部與市府正攜手合作，同步配合辦理地上物查估、都市縫合規劃、車站區開發等作業。

「嘉義市的翻轉要帶來拚經濟的新契機」，因為要很努力找到在地生存的方向，拚全齡共享，世代宜居的好城市。黃市長並承諾行政院與交通部，嘉義市是值得投資的，在此地可看到願景與希望。

▲▼ 鐵高主體工程C611標永久軌及橋下平面道路工程開工 市長黃敏惠：翻轉嘉市帶來拚經濟新契機 。（圖／記者翁伊森翻攝）▲市長黃敏惠：翻轉嘉市帶來拚經濟新契機 。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠重申，當初若沒做好前置作業，就無法納入前瞻計畫。嘉義市與台中市同為地下化改高架化，台中獲中央全額補助，期望中央讓嘉義市鐵高建設不會拖垮財政，（拿出當年，民國９２年的新聞報導），當時她時任立法委員，將中央政策帶回地方，陳水扁總統親自來嘉義市並承諾，若嘉義市鐵路建設由地下化改為高架化，將全額由中央負擔，「請中央正視，兌現民國93年陳水扁總統承諾，全額補助，請給嘉義市公平的對待，這就是市民的心聲。」地方財政困難之下，負擔高額配合款與自償性經費對市政工作負擔很大，對中央卻是九牛一毛。

交通部次長祁文中指出，嘉義市是充滿光榮歷史與文化底蘊的城市，很高興與大家一起見證邁入這一個新的里程碑，C611標工程具有指標性意義，嘉義市區鐵路高架化也是台鐵捷運化裡面重要的一環，完工通車後希望軌道建設成為公共運輸的骨幹。而鐵高建設騰空的土地，則可帶來都市縫合，並透過都市更新，強化土地使用，讓沿線土地使用更具效益，帶動經濟發展；加上地方創生，以車站區為據點，吸引更多的產業進駐，有效串聯產業供應鏈，打造現代化城市。有關地方經費負擔部分，此案行政院2017年9月已專案核定，扣除自償費，地方負擔約２１億元，不過，祈文中次長表示仍會將黃敏惠市長訴求資料帶回轉達反應。祈次長期許永久軌工程能盡快展開，交通部鐵道局會努力調整施工排程，並有賴市府 市議會 里長 沿線居民共同協助，祈次長表示有機會可以提前完工。

市府交通處指出，繼臨時軌各標工程打頭陣後，總經費53億元最大標的永久軌高架橋與平面道路工程即將開始動工，且預計優先施工3處路段(「世賢地下道北段至博愛陸橋」、「宏仁女中至嘉北站旁」、「興業路地下道至世賢地下道南段」)，發包工程案量經費已接近50%，後續僅剩水上基地、車站工程兩項工程，整體計畫正按預定期程略為超前進行。

▲▼ 鐵高主體工程C611標永久軌及橋下平面道路工程開工 市長黃敏惠：翻轉嘉市帶來拚經濟新契機 。（圖／記者翁伊森翻攝）

鐵道局表示，嘉義市區鐵路高架化計畫總經費高達238.98億元，於106年9月6日獲行政院核定並正式啟動設計及施工作業，工程內容包括「鐵路高架橋工程」、「鐵路高架橋引道工程」、「鐵路高架橋附屬設施工程」、「軌道工程」、「博愛、北興、嘉雄三座陸橋拆除工程及林森西路地下道填平工程」、「沿線橋下平面道路(含道路照明、交通號誌工程)、排水、景觀及平交道改善工程」等，由國內深具鐵路工程建造實績之「根基營造股份有限公司」承攬。

本計畫已陸續發包施作三件屬前置作業之臨時軌工程標案，本件是主體工程高架橋工程標，後續尚有嘉北、嘉義及北回歸線等3座高架車站及水上車輛基地等工程，亦將於110年初起陸續發包，施工團隊與嘉義市府已建立完善溝通平台協調相關都市計畫、用地取得及施工界面等議題，目前相關計畫期程均如期推動，全力朝114年底高架化營運通車的目標努力。

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