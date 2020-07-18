「別再數梅花了！」蘇貞昌破解4項「三倍券假謠言」　教你9字正港防偽法





▲面對三倍券假消息滿天飛，蘇貞昌18日自製懶人包澄清。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書粉專，下同）

記者袁茵／台北報導

三倍券於15日正式上路，然而這幾天網路上卻不斷出現假消息，使行政院長蘇貞昌18日製作「防止不實謠言懶人包」，呼籲民眾「網傳不實謠言請不要信！」另外，針對店家擔心收到假的三倍券，蘇貞昌再度強調，真正的防偽方法，是「看一看、摸一摸、轉一轉」。

蘇貞昌18日於臉書上傳4張圖片，他表示，「大家領到券後開始報復性消費，網路上也開始謠言滿天飛。今天噹噹噹四秒帶大家跳結局，網傳不實謠言請不要信！」

蘇貞昌挑選了近日網路上常出現的4個假消息，分別包括「三倍券不能摺」、「沒有梅花是假鈔」、「店家明年3月31日才能換」，以及「攤商收券會被查稅」。

針對網路謠傳的「三倍券不能摺」不實消息，蘇貞昌強調，不怕你摺！就算弄壞弄髒，可辨識都有效果，但「請不要把三倍券拿去護貝！」而網傳「店家明年3月31日才能換」，蘇貞昌說，「假的啦！」從7月23日起至2021年3月31日「都能兌換」，「兌換期長達8個月，政府不會軋你那麼久」。

至於「攤商收券會被查稅」假消息，蘇貞昌表示，「並不會！」因為營業稅並不是這樣計算，營業稅額按營業類別、面積、地段計算。

由於民眾最關注「防偽問題」，也使網路上出現「沒有梅花是假鈔」等謠言。蘇貞昌澄清，「錯！梅花不會印固定位置！古靈精怪花，也不會因為溫度越低就越多。」

然而網友好奇，如果不看梅花來分辨真偽，那要如何來分辨呢？蘇貞昌附上行政院日前的影片網址，強調「正港防偽方法在這邊啦，不要再數梅花了，天氣冷也不會變多。」

行政院提醒，做生意收到三倍券，請記得「看一看、摸一摸、轉一轉」。中央銀行發行局局長施遵驊在影片中提到，「看一看」是指將三倍券向上迎光檢視，可看到左下角的隱藏面額數字呈深色顯現，旋轉90度則變反白數字；以直立面額數字做為正反面套印圖案，用透光檢查的話，正、反面圖案可以精確組合重疊；迎光檢視可看見不固定位置層次分明的梅花圖案。

▲真正的三倍券左下角隱藏面額數字呈深色顯現。（圖／翻攝自行政院臉書影片）

施遵驊表示，三倍券右側波浪外廓線條，有連續重複的TAIWAN微小字；整張三倍券的纖維絲呈現不規則分布，一般光源下可以看見紅色纖維絲，在紫外光源照射下則顯現紅、綠、藍3色螢光纖維絲。

至於「摸一摸」，施遵驊說，主要印紋以及浮凸符碼，用手觸摸可以感覺墨紋凸出於紙面，500元面額在左右兩邊有3條浮凸符碼，面額200元的則是在上下兩邊。

第三步「轉一轉」，施遵驊提到，輕轉三倍券，在左上角的面額數字會呈現金色與綠色變化，「防偽看一看、摸一摸、轉一轉，收券好安心！三倍券拚振興！」

►振興一下我們的美麗

▼真正的三倍券有連續重複的TAIWAN微小字。（圖／翻攝自行政院臉書影片）

▲▼可用手觸摸三倍券，真正的三倍券可以感覺墨紋凸出於紙面。（圖／翻攝自行政院臉書影片）

▼三倍券左上角的面額數字會呈現金色與綠色變化。（圖／翻攝自行政院臉書影片）