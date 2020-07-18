一對香港母子「搭巴士」入境廣東珠海！　當晚咽痛隔天確診

▲香港母子日前從港珠澳大橋入境珠海，隨後確診。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東省衛生健康委18日公佈，珠海市新增2例境外（香港）輸入新冠肺炎確診病例。據悉，2位患者是一對母子，香港籍，16日晚經港珠澳大橋入境珠海，17日凌晨出現咽痛等症狀，自述全程戴口罩，其家人、同車乘客已隔離。

第一例為陳女，31歲，無業，香港籍，入境前半年一直在香港油尖旺區居住生活，以居家為主，2-3天外出買菜一次，7月16日晚經港珠澳大橋入境珠海，7月17日凌晨出現咽痛，無發熱等其他症狀，於7月17日下午確診。

7月16日下午，陳女一家3人（同行2個孩子）由朋友開私家車從香港油尖旺區送至港珠澳大橋香港口岸，乘坐穿梭巴士入境珠海，18點45分到達珠海口岸，在口岸接受流行病學調查及核酸採樣檢測後，乘坐大橋口岸入境人員轉運專車，於23點34分抵達珠海隔離酒店接受隔離。

7月17日8點拱北海關回饋，她核酸檢測結果為陽性，即由負壓救護車轉送至中大五院隔離治療。該病例為普通型，病情穩定，自述在乘車、口岸排隊及等候期間均佩戴口罩。

第二例為劉男，11歲，香港籍，為上述病例的兒子，入境前半年在香港小學上學，7月14日開始放暑假，以居家為主，於7月17日下午確診，確診前主要的活動軌跡與媽媽一致。該病例為輕型，病情穩定。

經專業流行病學調查判定，該2名病例在珠海市的密切接觸者（包括家人、同車乘客和司機），已全部集中隔離接受醫學觀察。

根據廣東省衛生健康委公佈，7月17日0-24時，全省新增境外輸入確診病例3例和境外輸入無症狀感染者4例，其中，2例確診病例為珠海報告，來自香港，1例確診病例為廣州報告，來自菲律賓；4例無症狀感染者為廣州報告，3例來自新加坡，1例來自菲律賓，以上均在入境口岸發現，入境後即被隔離觀察。

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