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再15分鐘就搭車落跑！日女染疫搞失蹤「拒住院」　保健所衝車站成功堵人

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▲▼日本進入緊急狀態後，乘客戴著口罩通勤。（圖／路透）

▲日本一名女子確診後，竟然還想搭乘大眾交通運輸工具。（示意圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本高知縣四萬十市有一名30多歲的女性確診新冠肺炎後，被當地醫療機關要求住院治療，沒想到這名女子竟臨陣脫逃，徹底失聯。保健所透過這名女子的友人，才知道她竟然還想在確診的狀態下，搭火車前往大阪，嚇得保健所工作人員當場衝去火車站找人，這才成功說服該女乖乖回到醫院接受治療。

根據《讀賣新聞》、《高知新聞》報導，這名目測約30多歲的女性13日上午11時40分搭乘高速巴士抵達高知縣，並在當天下午5時27分搭乘特急列車前往四萬十市的中村站，當晚則在當地友人家中借宿。該名女子14日前往四萬十市的醫療機構看診，並在15日下午確診感染新冠肺炎，不過此後便持續失聯。

保健所人員16日透過這名女子的友人確定她的行蹤，得知她竟想要搭車離開高知縣，因此連忙趕往中村站堵人。保健所人員當天5時半終於成功遇到該名確診病患，然而當時她手上竟然還拿著前往大阪的車票。該名女子稱，「我是為了準備公司分社才會來到高知。」但是之後卻又表示自己沒有工作，前後說詞反覆，極度不配合。

據悉，保健所人員遇到這名女性後，費盡千辛萬苦，終於成功說服她前往醫院治療。目前7名曾與她接觸過的醫療人員與1名計程車司機都已經接受檢測，所幸採檢結果呈陰性。

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