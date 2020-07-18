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王世堅：政府人民窮忙於三倍券　只為凸顯「蘇」恩浩蕩

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▲▼0619 柯文哲議會專案報告-王世堅。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北市議員王世堅對於政府推出的三倍券相當不以為然，認為是錯誤政策。（圖／記者黃克翔攝）

政治中心／台北報導

台北市議員王世堅日前在接受媒體專訪時，砲火持續對準中央政府，認為三倍券發放雖比當初批評時預期好很多，但還是折磨中低收入戶及身心障礙人士， 「政府匯款給他，卻要他去領錢出來，再去排隊」，如果是要用這種排隊排的很辛苦來凸顯「蘇」恩浩蕩的話，那就是權力的傲慢，蘇院長真的應該要冷靜的好好想一想。

王世堅連日來對三倍券政策砲火未歇，日前接受《中時電子報》專訪時繼續砲轟行政院，堅認這是錯誤的政策，他強調一來國家不應有兩種貨幣，二來還要排隊買根本折磨人，就連當年馬英九發放消費券時，時任民進黨主席的蔡英文總統都認為應該要直接發放現金。

談到中低收入戶及身心障礙人士，王世堅更是為之氣結，認為政府雖然發現可能拿不出一千元而無法領用三倍券，事後亡羊補牢，提供一千元補助匯到這些弱勢民眾的戶頭，但既然已經匯了一千元，為什麼不乾脆直接把剩下的兩千元一起匯進去，還要折磨人，讓人領出一千元再去排隊領購三倍券，等到領到後再去消費？「政府到底現在是在演哪一齣？」

王世堅怒轟蘇貞昌，如果是用這種方式，讓大家排隊領得很辛苦，目的是來凸顯院長的「蘇」恩浩蕩的話，那這樣就是凸顯權力的傲慢，所以蘇院長應該要冷靜的好好想一想，不要再繼續執迷不悟。

王世堅重申三倍券是錯誤政策，因為印製這個券基本上就是不對，為何一個國家同時能存在兩種貨幣呢？再者三倍券金額小，但舉國上下的公務人員及菁英卻都在做三倍券的事，「難道國家沒有更重要的事情要煩嗎？為什麼要為這個芝麻綠豆大的小事忙成這樣？這樣行政院能幹出什麼大事？」

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