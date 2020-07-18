藝FUN券開放7小時下載破百萬！後續將推「65歲以上、18歲以下」超商領券

▲文化部長李永得造訪台中獨立書店，推廣藝FUN券。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台中報導

文化部加碼200萬份「藝FUN券」於今（18）日開放下載註冊，只要在20日晚間9時前完成申請，21日中午12點將抽出幸運得獎者，可得到每份600元「藝FUN券」，用於書店及博物館、電影院等，文化部長李永得也特別至台中獨立書店推廣；而截至下午4時09分，已超過100萬人下載註冊登記。

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▲「藝FUN券」自今（18）日9點開放下載註冊，至下午4點09分止，總計7小時，註冊已破100萬人。（圖／文化部提供）

文化部自6月宣布加碼12億推出「藝FUN券」200萬份，每份600元，可用於藝文產業消費，如博物館、劇場、電影院、書店等，自宣告後詢問度不斷。由於數量有限，為了避免搶票，造成民眾緊張、系統當機，因此特別事先向政委唐鳳請益，採取當初網路預購口罩時的作法，先開放民眾登記後，再採抽籤方式，讓民眾更公平競爭獲得藝FUN券。

▲台中獨立書店「新手書店」等，都加入成為藝FUN店家。（圖／記者林育綾攝）

文化部長李永得今（18）日特別探訪台中獨立書店推廣藝FUN券，而針對民眾反映有長者、兒童無法使用智慧手機取得「藝FUN券」APP，李永得也表示，後續將推出「65歲以上、18歲以下」及身心障礙者，可以到4大超商，用健保卡就可以登入領券，但這部分要第一階段「藝FUN券」APP發放完成後，才會公布辦法及額度。

李永得也表示，目前99%的藝文相關業者都已經加入，網路加實體共有1萬2千家，未來民眾參加藝文演講、展覽等，都可以使用「藝FUN券」買票，在所有表演場所、全國文創商店等都可使用，甚至也有多達200位街頭藝人加入，因此民眾還能用「藝FUN券」打賞支持街頭藝人。

他也呼籲，到時獲取「藝FUN券」的幸運民眾，可多使用在書店，買書、買繪本給小朋友，不要都只用在電影院。

▲▼文化部長李永得特別造訪台中獨立書店，推廣藝FUN券。（圖／記者林育綾攝）

▲文化部長李永得特別造訪台中獨立書店，推廣藝FUN券。（圖／記者林育綾攝）

文化部表示目前系統操作大致順暢，該APP平台已經過不斷的壓力測試，預估系統1小時內可容納170萬人在線註冊。但為了讓所有的民眾可以更順暢的使用，也特別呼籲可以採「自動分流」方式進行，身分證字號或居留證號「尾數雙號」的民眾，可選擇在18日進行下載及註冊；「尾數單號」的則於19日進行，而20日則留給在前兩天尚未趕上註冊的民眾。

文化部也將在7月21日中午12點於臉書、Youtube，邀請政委唐鳳與文化部長李永得直播，抽出200萬名幸運民眾，幸運抽中的朋友在7月22日中午12點就可以開始使用「藝FUN券」。

藝FUN券APP下載：IOS、Android

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