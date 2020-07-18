　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

藝FUN券開放7小時下載破百萬！後續將推「65歲以上、18歲以下」超商領券

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼文化部長造訪台中獨立書店，推廣藝FUN券。（圖／記者林育綾攝）

▲文化部長李永得造訪台中獨立書店，推廣藝FUN券。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台中報導

文化部加碼200萬份「藝FUN券」於今（18）日開放下載註冊，只要在20日晚間9時前完成申請，21日中午12點將抽出幸運得獎者，可得到每份600元「藝FUN券」，用於書店及博物館、電影院等，文化部長李永得也特別至台中獨立書店推廣；而截至下午4時09分，已超過100萬人下載註冊登記。

▲▼「藝FUN券」自今（18）日9點開放下載註冊，至下午4點09分止，總計7小時，註冊已破100萬人。（圖／文化部提供）

請繼續往下閱讀...

▲「藝FUN券」自今（18）日9點開放下載註冊，至下午4點09分止，總計7小時，註冊已破100萬人。（圖／文化部提供）

文化部自6月宣布加碼12億推出「藝FUN券」200萬份，每份600元，可用於藝文產業消費，如博物館、劇場、電影院、書店等，自宣告後詢問度不斷。由於數量有限，為了避免搶票，造成民眾緊張、系統當機，因此特別事先向政委唐鳳請益，採取當初網路預購口罩時的作法，先開放民眾登記後，再採抽籤方式，讓民眾更公平競爭獲得藝FUN券。

▲▼文化部長造訪台中獨立書店，推廣藝FUN券。（圖／記者林育綾攝）

▲台中獨立書店「新手書店」等，都加入成為藝FUN店家。（圖／記者林育綾攝）

文化部長李永得今（18）日特別探訪台中獨立書店推廣藝FUN券，而針對民眾反映有長者、兒童無法使用智慧手機取得「藝FUN券」APP，李永得也表示，後續將推出「65歲以上、18歲以下」及身心障礙者，可以到4大超商，用健保卡就可以登入領券，但這部分要第一階段「藝FUN券」APP發放完成後，才會公布辦法及額度。

李永得也表示，目前99%的藝文相關業者都已經加入，網路加實體共有1萬2千家，未來民眾參加藝文演講、展覽等，都可以使用「藝FUN券」買票，在所有表演場所、全國文創商店等都可使用，甚至也有多達200位街頭藝人加入，因此民眾還能用「藝FUN券」打賞支持街頭藝人。

他也呼籲，到時獲取「藝FUN券」的幸運民眾，可多使用在書店，買書、買繪本給小朋友，不要都只用在電影院。

▲▼文化部長造訪台中獨立書店，推廣藝FUN券。（圖／記者林育綾攝）

▲▼文化部長李永得特別造訪台中獨立書店，推廣藝FUN券。（圖／記者林育綾攝）

▲▼文化部長造訪台中獨立書店，推廣藝FUN券。（圖／記者林育綾攝）

▲▼文化部長李永得特別造訪台中獨立書店，推廣藝FUN券。（圖／記者林育綾攝）

▲文化部長李永得特別造訪台中獨立書店，推廣藝FUN券。（圖／記者林育綾攝）

文化部表示目前系統操作大致順暢，該APP平台已經過不斷的壓力測試，預估系統1小時內可容納170萬人在線註冊。但為了讓所有的民眾可以更順暢的使用，也特別呼籲可以採「自動分流」方式進行，身分證字號或居留證號「尾數雙號」的民眾，可選擇在18日進行下載及註冊；「尾數單號」的則於19日進行，而20日則留給在前兩天尚未趕上註冊的民眾。

文化部也將在7月21日中午12點於臉書、Youtube，邀請政委唐鳳與文化部長李永得直播，抽出200萬名幸運民眾，幸運抽中的朋友在7月22日中午12點就可以開始使用「藝FUN券」。

藝FUN券APP下載：IOSAndroid

實測／藝FUN券註冊狂轉「出了點小問題」　登入後還要「1步驟」才算完成申請

藝FUN券開放登記！最新措施「3天分流」註冊抽籤領券懶人包一次看

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
三浦春馬生前疑遭網路霸凌！工作人員「心痛PO文藏玄機」
擎天崗牛隻發情衝撞..4子女目睹媽倒地亡！陽管處賠償金額出爐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

過暑假　南警婦幼陪你HOW FUN SONG

高雄氣爆6年！他「取7次頭皮重生」連呼吸都不會...遭女友棄離　媽1句話爆哭

創新高！郵局7小時狂賣90萬份三倍券　比「開賣首日全天銷量」還多

台灣草蝦暨養殖協會　振興沿海地區優質文蛤魚蝦展售黃偉哲肯定

藝FUN券開放7小時下載破百萬！後續將推「65歲以上、18歲以下」超商領券

快訊／出遊注意！大雷雨襲新北 「石碇、坪林」等4個區域警戒

連續2個月「前公司薪資入帳」！網曝1細節：可能吃上官司

影／流動廁所上大號「整間被搬移了」　他嚇爆壓門鎖！萬人笑：皇帝出巡

交通部長林佳龍訪雲林　官民座談「允諾7.58億補助」打通國道3古坑段側車道

搖滾台中音樂節線上直播首場20萬人次嗨翻　今晚最終場樂迷把握

林志穎騎白馬現身海邊！　重現10年前婚禮畫面...老婆感動哭

謝祖武見舊愛張玉嬿「站起來了」　「當場驚慌失措」..體感飆破50度！

Lulu最高紀錄一天9個工作！　阿達爆出新戀情...她好奇問：是誰XD

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

孫惡整阿嬤騙「只能跳傘回台灣」 她一聽嚇瘋哽咽：我有幫你們念佛

體感破41℃！外送員疑中暑熱衰竭　突昏跌花圃命危...搶救仍未脫險境

秦媽媽溪邊玩水被3小孩猛攻　求放過：奶奶的頭髮怕濕啊XD

旅客突落軌...差2分鐘列車進站　正義哥跳月台救人！台鐵：錯誤示範

2飛官殉職！弟兄敬禮送最後一程　高嘉隆10年女友捧遺照護他上車

飛行員假墜機真求婚展高超演技　女友念緊急手冊知真相爆哭答應

過暑假　南警婦幼陪你HOW FUN SONG

高雄氣爆6年！他「取7次頭皮重生」連呼吸都不會...遭女友棄離　媽1句話爆哭

創新高！郵局7小時狂賣90萬份三倍券　比「開賣首日全天銷量」還多

台灣草蝦暨養殖協會　振興沿海地區優質文蛤魚蝦展售黃偉哲肯定

藝FUN券開放7小時下載破百萬！後續將推「65歲以上、18歲以下」超商領券

快訊／出遊注意！大雷雨襲新北 「石碇、坪林」等4個區域警戒

連續2個月「前公司薪資入帳」！網曝1細節：可能吃上官司

影／流動廁所上大號「整間被搬移了」　他嚇爆壓門鎖！萬人笑：皇帝出巡

交通部長林佳龍訪雲林　官民座談「允諾7.58億補助」打通國道3古坑段側車道

搖滾台中音樂節線上直播首場20萬人次嗨翻　今晚最終場樂迷把握

兒子跑趴「鬆懈摘口罩」病毒秒沾身…全家人悲慘染疫　父裝呼吸器病危

中職／富邦2大左投有利調度　洪總盼更穩定

她跟媽吵架奪門「跳上朋友車」　被逼求歡不成…遭螺絲刀狂刺成蜂窩慘死！

昔派報社老屋新生　楊梅富岡創生基地開張

Dappei／女孩氣質穿搭+1！用2020代表色「經典藍」穿出4種夏日風格

日職／陽岱鋼等兩天就回到先發　對戰橫濱王牌今永昇太

三浦春馬輕生亡2年前冒徵兆！　好友小栗旬「1句話曝脆弱面」心疼：希望他好好活著

連2胎生不出兒子「老公變心」！正宮「女扮男裝」上酒家抓姦

三浦春馬生命最後遺願曝！　微笑講出「臨終最想見的人」惹心疼

郁方睽違7年復出拍戲　怕豪門尪「亂來」喊話狗仔：幫我盯著！

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

生活熱門新聞

張雅琴不挺了　轟蔡政府政策失敗

消費券VS.三倍券！1亮點後者完勝：不敢花

單親媽拿三倍券！孩子嗆侵占　律師1點打臉

「塑膠片」固定三倍券！網嗆：到底是誰想的

女友堅持花17萬買 時速10km全罩電動車

「無梅花三倍券」真相　3招辨真偽

白沙屯媽進香已無純粹聲響

「蘇花比北宜可怕」她目睹紅車黏山壁再回頭：雞皮疙瘩

藝FUN券開放登記！註冊領券懶人包

藝FUN券APP開放下載！18日起登記

三倍券買早餐第3間才答應！釣出無奈現況

實測藝FUN券註冊狂轉：出了點小問題

快訊／6名泰國人抵曼谷「發高燒」！指揮中心回應

吃爆米花手超油　妹子竟拿「這片」給擦手

更多熱門

相關新聞

別數梅花了！蘇貞昌破解三倍券假謠言

別數梅花了！蘇貞昌破解三倍券假謠言

三倍券於15日正式上路，然而這幾天網路上卻不斷出現假消息，使行政院長蘇貞昌18日製作「防止不實謠言懶人包」，呼籲民眾「網傳不實謠言請不要信！」另外，針對店家擔心收到假的三倍券，蘇貞昌再度強調，真正的防偽方法，是「看一看、摸一摸、轉一轉」。

總統府、台博館...蔡英文推5景點「藝起Fun暑假」

總統府、台博館...蔡英文推5景點「藝起Fun暑假」

蔡英文臉書宣傳「藝FUN券」

蔡英文臉書宣傳「藝FUN券」

「藝FUN券」開放1小時30萬人註冊

「藝FUN券」開放1小時30萬人註冊

實測藝FUN券註冊狂轉：出了點小問題

實測藝FUN券註冊狂轉：出了點小問題

關鍵字：

藝FUN券振興三倍券文化部

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

她爬50m陡峭岩壁拍照　「雙腿無力墜落」驚悚影片曝光

13歲神童跳級頂尖大學！1年後淪笑柄

快訊／日本男星三浦春馬自殺亡！

人夫結紮後老婆又懷孕！跑2醫院一驗「精蟲數0」頭頂綠爆

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

林瑞陽60歲近照曝　張庭痛哭：好怕他倒下

張雅琴不挺了　轟蔡政府政策失敗

台北北投「77：0」虐殺桃園南勢

謝和弦爆婚後待紐約就出軌「和洋妞一夜情」！

帶混血貓出門　公園伯以為是石虎

情侶草叢上演「活春宮」！大媽怒拿木板狂搧

10歲女兒被弄瞎！狠父狂捅男童12刀「噴血慘死」

上原亞衣痛揭「百人斬感謝祭」血汗拍片內幕！

兒孤單下床抱狗酣睡　畫面融化媽

陸專家：三峽大壩混凝土能撐500年！

更多

最夯影音

更多
林志穎騎白馬現身海邊！　重現10年前婚禮畫面...老婆感動哭

林志穎騎白馬現身海邊！　重現10年前婚禮畫面...老婆感動哭
謝祖武見舊愛張玉嬿「站起來了」　「當場驚慌失措」..體感飆破50度！

謝祖武見舊愛張玉嬿「站起來了」　「當場驚慌失措」..體感飆破50度！

Lulu最高紀錄一天9個工作！　阿達爆出新戀情...她好奇問：是誰XD

Lulu最高紀錄一天9個工作！　阿達爆出新戀情...她好奇問：是誰XD

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

孫惡整阿嬤騙「只能跳傘回台灣」 她一聽嚇瘋哽咽：我有幫你們念佛

孫惡整阿嬤騙「只能跳傘回台灣」 她一聽嚇瘋哽咽：我有幫你們念佛

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面