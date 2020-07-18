環南中繼市場促銷　黃珊珊：研議使用三倍券方式

▲環南市場將開幕，黃珊珊表示，會想辦法讓攤商能收三倍券。（圖／產發局提供）

記者陳家祥／台北報導

台北市環南中繼市場今年2月試營運，但因新冠肺炎疫情，延後到7月25日開幕，市場處18日舉辦最低2折起破盤大拍賣，吸引不少婆媽搶購，台北市副市長黃珊珊也受邀出席。針對日前傳出攤商抱怨市場冷氣不冷、無法使用三倍券，行珊珊承諾，會設法改善。

黃珊珊表示，當初沒有設計一些所謂的門簾或是電動門，就會產生冷氣外洩，且有些也不知道會放這麼多冷藏櫃，所以熱源比較多，「大概是冷氣部分需要改善，其他小的缺失，漏水、地板比較滑其實都已經改善很久」，我每周都會來，每周都跟他們確認那些缺失，還有一些我們會不斷改進。

針對冷氣問題，環南綜合市場自治會長陳正宗指出，若有地方冷氣不冷，會加裝直立式冷氣、電風扇等。至於其他相關設施改善，「都有80分了」。

至於無法使用振興三倍券的部分，黃珊珊說，市場攤商消費沒有統一編號，目前中央做法是交給自治會兌換。但環南市場有1300多攤，自治會沒有那麼大的量能，現在還在想其他方法，讓他們可以收到三倍券又可以去兌換。

黃珊珊還說，目前促銷的活動都會配合，尤其7月15日到8月31日，台北市有活動，只要在菜市場買菜，雖然沒有發票，但可以憑QR code，也可以參加電動機車的抽獎，這部分是一起做促銷。