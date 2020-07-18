夏季旅展花蓮館祭出全年旅遊消費優惠　最大奬抽汽車

▲花蓮館參展廠商提供現場買特價優惠。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「2020台北夏季旅展」是今年國內疫情解封後世貿舉辦的第一場旅展，吸引包含各縣市政府、知名飯店、特色民宿、人氣餐廳、主題樂園、地方美食、特色伴手禮商等上百個單位參展。

觀光處張志翔副處長表示，疫情趨緩，不少民眾外出旅遊，花蓮全年都是旅遊的好時節，在地業者已準備多項好康優惠，迎接即將到來暑期旅遊旺季。縣府也為花蓮國旅積極佈署，加碼推出「來花蓮逛商圈吃夜市每月抽電視」、「玩花蓮、抽豐田」、「花蓮縣政府旅行社獎勵計畫」等多項利多方案搭配振興券的優惠和抽獎活動，歡迎全國好友一起遊花蓮拿好康。

為擴大三倍券發行的成效，花蓮於7月15日起推出「來花蓮逛商圈吃夜市每月抽電視」活動，只要在今年12月31日前，於花蓮市東大門夜市、形象商圈、舊鐵道景觀商圈、百年老街商圈、明義商圈及石藝大街的合作店家，使用「振興三倍券」單筆消費額滿新台幣200元，即可兌換1張抽獎券，有機會抽中50吋電視；東大門夜市攤商也聯合推出多種套餐組合，1張200元券最高可吃300元。此外，於今年6月20日至11月15日，國人參加旅行團或自由行者，只要在花蓮合法旅宿業住宿，並至「玩花蓮、抽豐田」活動官網登錄，就能參加「玩花蓮、抽豐田」獎勵旅遊案，有機會將豐田汽車YARIS開回家！

為活絡國內旅遊，鼓勵合法旅行社帶團至花蓮辦理戶外教學及推廣環境教育、親子旅遊，參加「2020全民運動會」相關賽事，縣府也特別推出「旅行社獎勵計畫」，活動期間只要旅行社帶團到花蓮累計達一定人數，並至少在花蓮合法旅宿業住宿1晚，即可獲得獎勵金，於活動期間，帶團人數得合併計算，依申請送達順序審核及核撥獎勵金，申請至經費用罄為止。

▲花蓮館祭出全年旅遊消費優惠，吸引參觀民眾熱烈詢問。

張志翔副處長更指出，今年花蓮暑期活動將輪番登場，有「知卡宣綠森林親水公園暑期水上樂園(7/18-8/30) 」、「2020客鼓鳴心光雕(7/18-8/16」、「客鼓鳴心鼓王爭霸戰(8/1-8/2) 」、「紅面鴨FUN暑假(8/1-8/30) 」、「花蓮縣原住民族聯合豐年節(8/21-8/23)」、「2020夏戀嘉年華演唱會(8/25-8/29)」、「金針花季(8/1-10/15) 」，相關活動詳情請見花蓮觀光資訊網（http://tour-hualien.hl.gov.tw/）。歡迎全國民眾到花蓮，體驗獨有的夏季之旅，呼吸新鮮空氣。

◆花蓮館參展廠商：花蓮怡園渡假村、豐興餅舖、德利豆乾、阿美麻糬。

◆花蓮館優惠資訊：

1.花蓮怡園渡假村(攤位號碼：B1019)：住宿券下殺2.5折！園景雙人房平日住宿$2,299元，暑假只要$2,999元起，旅展現場加碼「買5送1」最超值！

2.豐興餅舖(攤位號碼：B1017)：

(1)花蓮薯/芋，一盒8入，每顆獨立包裝，原價125元，旅展價99元(每日限量)。

(2)薯心燒，一盒8入，冰冰吃更好吃，原價280元，旅展價250元。

3.德利豆乾(攤位號碼：B1017)：消費滿300送50元產品抵用券(門市使用)，數量有限，送完為止，使用相關規定於活動現場／另行說明。

4.阿美麻糬(攤位號碼：B1017)：會場消費滿額送免費麻糬DIY活動兌換券(價值150元)，數量有限，送完為止，使用相關規定於活動現場／另行說明。

【以上優惠資訊僅供參考，以現場為主。】

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