三倍券買早餐！第3間才答應...闆娘暖炸「收1張200元就好」　釣出無奈實情

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者周亭瑋／綜合報導

政府為了振興經濟推出三倍券，開放各大賣場、餐廳使用，不過一名女網友今早就被兩家早餐店打槍，直到第三間才同意收下，而暖心老闆娘不僅算她便宜，還多送一杯鮮奶茶，讓她忍不住感動發文，但同時也釣出許多小店家與攤商的無奈。

女網友在爆怨公社提到，早上帶著三倍券買早餐，結果連兩家碰壁，「那兩間早餐店給我的感覺好像是，我帶著三倍券在找他們麻煩似的，當我快放棄的時候，決定試試最後一間早餐店，那是住在我們家樓上一對夫婦開的，從我學生時代就認識了，也是從小看我長大的鄰居長輩。」

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得知她的來意後，老闆娘親切地說，「我們是沒在收啦，可是妹妹妳要買的話阿姨收沒關係。」更驚喜的是，本來原po是點一般的奶茶，闆娘不僅全換成鮮奶茶外，還多送了一杯，最後總共250元的早餐，也只收她一張200元的三倍券。

▲實體三倍券。（圖／記者李宜秦攝）

對此，女網友不禁直呼，「阿姨太謝謝妳了，我整個超感動的。」而網友們看完也大讚，「有溫度的店」、「好善良的老闆，以後都去那間買」、「老顧客福利」。

不過，許多熱心網友留言解釋，「振興券要換成現金需要有統編的店家才能換，有做營登的傳統早餐店應該不多吧」、「有開發票的店比較會收，因為最後跟政府換錢時，要有公司行號」、「因為商家收了要換成現金有限制，小店會很不方便」、「對很多本來就沒開發票或沒有像夜市自治會可以代換三倍券的小攤販來說，就會比較反彈不願收，所以不要去砲轟店家不願收就是逃漏稅，很多小店真的沒辦法兌換啊」。

此外，不少人也提到，「剛開始夜市有50抵用券的時侯，也是一堆人不收，原本生意普通的攤販有收後生意變超好，你沒收可能就失去這個顧客的消費，顧客看沒收頂多買別間而已」、「台南很多連麵店、早餐店、菜市場都有收喔」。

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