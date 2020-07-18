外貿協會提升產業國際化　花蓮有機農產及醫療受青睞

▲外貿協會董事長黃志芳（前排左三）等一行人拜會花蓮縣長徐縣長，並舉辦農產食品國際貿易行銷研習會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

外貿協會董事長黃志芳等一行人，17日拜會花蓮縣長徐榛蔚，暢談未來花蓮農產外銷國際事宜。當天日下午舉辦「2020花蓮農產食品國際貿易行銷研習會」由外貿協會等各領域講師為在地農產經營者講授農食品多元行銷模式，吸引近百人參與，活動針對花蓮業者海外出口特性進行介紹，分享農產食品進軍國際市場秘訣，現場民眾收穫滿滿。

外貿協會董事長黃志芳藉到花蓮的機會，到訪花蓮慈濟醫院、亞洲第一座香草休閒農場－君達農場及立川漁場，就台灣醫療國際化、有機無毒栽植香草與有機水產等產業與徐榛蔚經驗分享，期望能帶動東部地區農產外銷與國際醫療合作之新契機。

疫情期間加快了數位轉型，外貿協會於疫情期間持續以數位化進行線上洽談、線上拓銷團等方式提供業者國際行銷機會，讓台灣農產品走入國際市場，我國農產品具有相當實力，黃志芳相信未來花蓮縣農產品一定能以黑馬之姿躍上國際。

徐榛蔚特別提到去年花蓮慈濟醫院啟用台灣第一個細胞治療中心，開創臺灣醫療奇蹟，更致力於開發新創醫學，花東地區因為南北地理環境地狹人稀，花蓮也以遠距醫療，數位診間等方式，讓深山偏鄉地區能就近享受到醫療資源，實屬難得，未來也期待能與外貿協會共同合作，提升花蓮在國際醫療之能見度。

▲外貿協會董事長黃志芳期望帶動東部地區農產外銷與國際醫療合作之新契機。

花蓮縣有機種植面積占全國之冠，徐榛蔚也特別提及花蓮縣有機農產在全國遠近馳名，她也說，產品要賣的好、除了賣相好，更要拓展各方數位行銷管道，而花蓮縣戮力打造花蓮農產精品市場鞏固花蓮農產金字招牌，希冀能藉由與外貿協會合作之機會，將花蓮農產推向世界舞台。

▲徐榛蔚期待能與外貿協會共同合作，提升花蓮在國際醫療之能見度。

因應上半年疫情期間，全球新冠肺炎疫情逐步升溫，世界各國採取嚴格邊界管制，造成整體經貿活動遲滯，而今日為有效協助花蓮縣農民外銷國際，花蓮縣政府特邀請外貿協會蒞花舉辦「2020年花蓮農產食品國際貿易行銷研習會」，集結各領域專家為東部業者市場拓銷、數位行銷、電子商務與商品視覺提升等面向，為東部地區提升產業國際化傾力相助。外貿協會也將於23日辦理「數位行銷振興出口服務列車」論壇，歡迎東部業者踴躍參與，讓花蓮走出台灣，提升國際能見度！

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