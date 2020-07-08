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香蕉+豆奶「相蕉豆陣行」！　集集鎮力推「超營養」組合

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▲▼夏天是南投高品質香蕉生產旺季，農糧署結合豆奶飲品，行銷「相蕉豆陣行，履歷好安心」優質農產品。（圖／農糧署提供，下同）

▲夏天是南投高品質香蕉生產旺季，農糧署結合豆奶飲品，行銷「相蕉豆陣行，履歷好安心」優質農產品。（圖／農糧署提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

行政院農業委員會農糧署推廣履歷認證農產品，結合南投集集鎮優質夏蕉及國產黃豆，在集元果觀光工廠舉辦「香蕉豆陣行，履歷好安心」活動，推廣南投好蕉，提供多樣香蕉與國產大豆美食，為即將來臨的夏日季節揭開序曲。

營養師現場說明，香蕉具有豐富的營養與膳食纖維成分，搭配國產大豆補充優質蛋白質，在運動後享用一根香蕉搭配一罐豆奶，形成完美組合，營養滿點好滋味。炎炎夏日只要一根香蕉，加冰涼一瓶豆奶調製，就可以立即暢飲香蕉豆奶飲。

農糧署署長胡忠一親自與集集鎮幼兒園小朋友，一同調製香蕉豆奶飲料和與會佳賓分享，藉以鼓勵國人多多品嚐在地新鮮優質的國產農特產品，過程歡樂溫馨。

▲▼夏天是南投高品質香蕉生產旺季，農糧署結合豆奶飲品，行銷「相蕉豆陣行，履歷好安心」優質農產品。（圖／農糧署提供，下同）

▲▼夏天是南投高品質香蕉生產旺季，農糧署結合豆奶飲品，行銷「相蕉豆陣行，履歷好安心」優質農產品。（圖／農糧署提供，下同）

為了展現夏日活力，集集鎮立幼兒園學童打扮成香蕉精靈，以創意走秀的方式介紹產銷履歷加工農產品；結合香蕉歌體操表演，預告即將來臨的盛夏。集元果更設計各式國產蕉特色餐點，包含香蕉花茶凍、綠蕉脆片、香蕉豆奶等輕食料理，讓消費者在家也可多元變化。

縣府農業處長陳瑞慶表示，香蕉是南投縣重要農產之一，全縣種植面積約達3100公頃，年產量約6萬多公噸，夏季更是香蕉盛產季節，去年下半年在農糧署協助下與日本積極溝通接洽，將集集和中寮山蕉推廣到日本笠間市和水戶市。尤其是日本東京奧運會即將舉辦，南投產銷履歷香蕉將有機會在東奧展露頭角，讓選手們品嘗到，台灣南投優質香蕉的好滋味。

暑假也即將到來，很多家長會帶小朋友到處走走，南投有很多像集元果觀光工廠一樣的教育園區與休閒農業園區，都是極富意義的食農教育場域，很適合親子同遊。

集集鎮集元果觀光工廠內，更有百餘種香蕉品種，可以讓親子一窺香蕉產業的多樣風貌，還有DIY體驗、特色餐等，是暑假出遊不錯的選擇，歡迎來南投使用三倍券及農遊券。

▲▼夏天是南投高品質香蕉生產旺季，農糧署結合豆奶飲品，行銷「相蕉豆陣行，履歷好安心」優質農產品。（圖／農糧署提供，下同）

▲▼夏天是南投高品質香蕉生產旺季，農糧署結合豆奶飲品，行銷「相蕉豆陣行，履歷好安心」優質農產品。（圖／農糧署提供，下同）

農糧署署長胡忠一表示，除了協助農民推廣履歷認證農產品，藉由營養豐富的國產、具履歷認證的香蕉及黃豆，將優質履歷認證農產品推介給國人，鼓勵大家多多採購履歷認證的優質農產品，助益農業發展及農民生計。

集集鎮香蕉歷史悠久，日治時代更是天皇御用果品供應地，品質相當好。胡忠一署長指出，中部地區香蕉種植面積約4500公頃，南投就佔了3100公頃，而集集跟中寮的香蕉品質，更是首屈一指，Q彈濃郁不軟爛。

夏季是香蕉盛產季節，俗稱夏蕉，產季自6月到9月，品質以7月盛產期，又以集集、中寮為最，這個時期也是國內各種水果盛產期，品種最多。夏蕉因水分少常被消費者忽略，但夏蕉生長期約1年半，品質最好，富含高鉀、低鈉有益健康，還是健身、運動的好幫手，是相當優質的夏季果品。

為了改變消費者的觀念，農糧署特別以集集生產履歷認證夏蕉，結合國產履歷認證的黃豆奶，推出富含優質的植物性蛋白質，又能補充運動所需的健康夏日飲品，為消費者健康加分。

暑假期間到集元果觀光工廠，來一趟健康知性之旅，了解大家最喜愛的夏蕉品種之外，及旦蕉、蘋果蕉、貝殼蕉等多樣食用蕉品種，特殊的口感與風味，豐富您的味蕾。品嚐集元果精心設計各式國產蕉特色餐點，包含香蕉花茶凍、綠蕉脆片、香蕉豆奶等輕食料理，讓消費者在家也可多元變化。

集元果觀光工廠暑期期間，也將舉辦多場次食農教育與生態導覽活動，邀請大家一同前來集集採香蕉，又可選購履歷農產品，歡迎洽詢(049)2764562報名。

・食材豐富

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