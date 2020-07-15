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現在起全台民眾都買得到！花蓮優質農特產品上架家樂福量販

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▲▼花蓮縣長徐榛蔚特地北上出席記者會，為花蓮農特產品開創新格局。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚特地北上出席記者會，為花蓮農特產品開創新格局。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮擁有得天獨厚的自然資源，透過純淨水質與肥沃的土壤孕育出全國好評的農特產品。為讓花蓮優質的農產品分享全台民眾，花蓮縣政府農業處與家樂福合作，14日於內湖家樂福舉辦「家樂福X花蓮-地方創生消費永續」記者會，縣長徐榛蔚特地北上出席，期盼與在地小農共同為花蓮農特產品開創新格局。

徐榛蔚致詞指出，花蓮縣為台灣有機農業耕作面積最大的縣市，是有機農業的故鄉，其擁有好山、好水、好環境的先天條件，農作物在完全無污染的環境下成長，在消費者心目中具有天然、純淨、優質的口碑優勢。她說，感謝家樂福提供銷售平台並看重花蓮的有機農產品，肯定在地農友的辛勞與付出，期盼未來能讓更多民眾認識花蓮，進而來到花蓮並體會大山大海之美。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚特地北上出席記者會，為花蓮農特產品開創新格局。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

家樂福社會責任曁溝通總監蘇小真表示，現今因世代交替，青農傳承舊有技術，卻缺乏平台開創新思維。家樂福近年積極訪尋台灣各地，推動在地創生，發展在地農特產品，年初與花蓮縣政府積極接洽並達成共識，在花蓮縣長徐榛蔚的大力支持下，期望能共同拓展花蓮農特產品通路，並積極推動地方發展，讓家樂福能成為花蓮農民們行銷的新舞台。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚特地北上出席記者會，為花蓮農特產品開創新格局。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲徐榛蔚表示，花蓮在消費者心目中具有天然、純淨、優質的口碑優勢。

花蓮縣政府與家樂福合作，將花蓮在地優質產品正式上架於家樂福全台的量販店並推介給民眾，讓西部消費者能在「花蓮縣特區」買到優質的「花蓮有機米」、花蓮百年手工純釀造的「新味醬油」、以「謝南瓜」為品牌的花蓮在地生產好吃南瓜。

家樂福近年來積極推動食物轉型計劃，希望找出在食品或農產品上努力的在地優良廠商，用通路力量支持他們被看見。特別是現今國人越漸重視養生，養生與健康食品需求趨增。花蓮縣府希望能持續透過「花蓮物產」的行銷方式與家樂福合作，每季配合花蓮物產進行通路拓展與銷售，讓更多人於多元通路上看見優質的花蓮農特產品。

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