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歐洲公布下半年產業戰略　全力籌備「歐洲清淨氫能聯盟」

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▲德國在柏林舉行新聞發布會，介紹氫能戰略佈局。（圖／路透）

▲德國在柏林舉行新聞發布會，介紹氫能戰略佈局。（圖／路透）

實習記者陳玟婷／綜合報導

歐盟執委會於7月8日宣布新的產業戰略，將結合各方資源創建氫能產業鏈，成為全球領導者，並認為氫能有望取代石油，成為下一個綠能新寵兒。

今年3月，歐盟執委會揭露新的能源政策，透露即將創建歐洲清淨氫能聯盟，結合當地政府、企業，彙整各方資源，實現可持續使用氫能源市場運作體系，擺脫對石油燃料的依賴，解決產業因高溫無法電動化的困擾。

氫氣被視為能源新星，原因有三，第一，容易取得，像是天然氣、煤、有機物，甚至是水中都可以取得氫氣，不怕匱乏；第二，氫氣燃燒時不會排出二氧化碳，大幅減少溫室氣體的排放，達到減碳目標；第三，氫氣可減少對中東石油的依賴，讓歐洲足以能源自足，因此執委會積極的想建立氫能聯盟。

EURACTIV報導，歐盟草案表明將整合氫能上下游的相關部門，包含供應、需求及產銷，利用整合擴大規模，以削減成本，提高競爭力，同時對未來展望，認為「歐洲清淨氫能聯盟」能大規模系統化產業鏈，將氫能變成穩定的能源，幫助達成2050年設定減碳目標。草案預計放寬各國補助產業限額，允許各國政府進行援助，而不必遵守歐盟嚴格補助政策，幫助氫能產業茁壯，達到足以與跟美中競爭的關鍵規模。

不只歐洲重視未來再生能源，台灣也有人在積極推動相關產業。據科技新報報導，西門子總裁暨執行長艾偉推動智慧建築與交通設施結合，利用台灣風力發電的優勢，產生乾淨的能源，打造產業生產鏈，形成新氣象。在他未來藍圖中，各大行業都使用氫能，配合環保建築與物聯網，能透雲端即能掌握一個城市的動態。

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